Manuel Aspidi: “Eternal Echoes” è un inno alla libertà d’amare

Manuel Aspidi pubblica il nuovo brano Eternal Echoes, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 13 novembre 2024. La canzone è un inno al rispetto e alla libertà d’amare, dedicato a chi cerca il coraggio di essere se stesso.

Eternal Echoes (Bentley Records) celebra l’amore senza barriere, in tutte le sue forme e al di là di ogni pregiudizio. Si tratta di un brano intimo e toccante che affronta il tema della discriminazione, proponendosi come un manifesto musicale di libertà, rispetto e uguaglianza. La canzone è dedicata a tutti coloro che si sentono emarginati e discriminati. In particolare, si rivolge ai giovanissimi che purtroppo si ritrovano spesso a fare i conti con etichette e pregiudizi, senza possedere gli strumenti e la forza per affrontarli e non soccombere.

La canzone trae spunto dalla storia personale vissuta da Manuel: dopo aver condiviso una foto con il suo compagno, è stato bersagliato da insulti e persino minacce di morte. Questa sua esperienza l’ha portato alla decisione di raccontare quanto accaduto e rispondere all’odio con un messaggio di inclusività. Eternal Echoes è la risposta di Manuel Aspidi, che punta a sensibilizzare e invita ad amare senza paura.

Nonostante sia ispirato dall’esperienza personale dell’artista, il brano parla di un amore universale e incondizionato. Così recita il testo: “In every dream, in every sleep. We’ll search and find, a love so true, in a million lives, I’ll choose you” (“In ogni sogno, in ogni sonno, cercherò e troverò, un amore così vero. In un milione di vite, ti sceglierei ancora”).

“Eternal Echoes” presentato da Manuel Aspidi

“L’amore non ha sesso, religione o colore”, dichiara con fermezza Manuel Aspidi. Invece, l’amore tra due persone dello stesso sesso è ancora bersaglio di critiche e minacce. “Quando ho pubblicato una foto con il mio compagno, siamo stati travolti da insulti e persino minacce di morte”, rivela il cantante, quasi incredulo di come un sentimento possa ancora oggi generare odio e incomprensione. “Per fortuna” – prosegue – “l’amore e il supporto ricevuti hanno superato di gran lunga le voci negative, ma è assurdo che nel 2024 certi pregiudizi esistano ancora”.

Di fronte all’odio ricevuto, Manuel Aspidi afferma: “Ho le spalle larghe, ma per alcuni ragazzi più fragili non è così facile e poi accadono fatti che non vorremmo mai leggere”, sottolineando quanto le parole possano ferire e condurre a tragiche conseguenze.

“Non credo che amare una persona sia un crimine; lo è piuttosto maltrattare una donna, prendersela con i più deboli. L’amore, invece, dovrebbe essere sempre celebrato”, dichiara il cantante che con questo brano vuole offrire una speranza a chi si sente solo, discriminato, invisibile. “Se il mio lavoro riesce a dare conforto e forza alle persone, è per me una gioia immensa” confessa. “La musica ha il potere di rompere i muri più spessi e raggiungere i cuori. Se “Eternal Echoes” può dare voce a chi non ne ha, allora è il mio più grande successo”.

Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale, visibile su YouTube dal 18 novembre 2024. La clip è stata girata a Pescara sotto la direzione di Antonio Di Luca, con riprese e montaggio a cura di Daniele Cipriani e co-produzione della Settembre Produzioni.

Il progetto rappresenta una continuazione naturale del percorso artistico di Manuel Aspidi, che già con singoli come Wildfire ha dimostrato la capacità di toccare le corde più intime e delicate del cuore. Eternal Echoes è un ulteriore capitolo, che intreccia sonorità pop internazionali con la sensibilità di raccontare storie vere e vissute.

Il testo di “Ethernal Echoes”

In a crowded room, our eyes first met,

A spark ignited that we’ll never forget.

As if we’d danced this dance before,

In countless lifetimes, and still wanting more.

Two souls entwined in fate’s embrace,

In every lifetime, we’ll find our place.

Eternal echoes, love so deep,

In every dream, in every sleep.

We’ll search and find, a love so true, In a million lives, I’ll choose you.

We built our dreams, brick by brick,

With every laugh, with every click.

In whispered talks and silent nights,

We face the world, we win our fights.

Two hearts that beat, in perfect rhyme,

We’ll stand together, till the end of time.

Eternal echoes, love so deep,

In every dream, in every sleep.

We’ll search and find, a love so true, In a million lives, I’ll choose you.

In every silence, we find our song,

In every right, in every wrong.

Different pieces of the same old soul,

Together we make each other whole.

Eternal echoes, love so deep,

In every dream, in every sleep.

We’ll search and find, a love so true, In a million lives, I’ll choose you.

So here’s to us, to every day,

In this life and those that sway.

Our love’s a fire, forever bright,

Two souls united, in endless light.