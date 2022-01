Manuel Aspidi torna con “Non passerà”, un brano che porta la firma anche di Alex Baroni

Manuel Aspidi Non passerà. Il 13 aprile 2022 saranno vent’anni esatti dalla scomparsa di una delle più belle voci maschili italiane, quella di Alex Baroni. In questi giorni torna con un nuovo singolo, che porta anche la firma di Baroni, uno dei ragazzi più vocalmente dotati tra quelli passati da Amici di Maria De Filippi… Manuel Aspidi.

Non passerà, canzone totalmente inedita, mai pubblicata prima, fu scritta infatti da Alex Baroni con Piero Calabrese, Massimo Calabrese e Marco Rinalduzzi, nomi molto noti della scena musicale che, tra l’altro, furono anche arrangiatori e produttori storici di Baroni.

Manuel Aspidi, che in epoca pre FIMI (nel 2006) interpretò il primo inedito di successo di Amici (due disco d’oro e di platino), Soli a metà, nel 2019, grazie ad un brano in inglese, Let out this light, scritto da Julian Victor Hilton, il compositore di Robbie Williams, si è posizionato in vetta alla classifica World Adult Contemporary Charts di Billboard USA, dove è rimasto per 4 mesi, e al primo posto in Europa per tre settimane nella classifica Indie.

Manuel Aspidi Non passerà

Ecco come racconta Manuel la storia di questa nuova canzone…

Qualche anno fa, dopo una mia esibizione nella quale cantai il brano ‘Cambiare’ di Baroni, ricevetti una telefonata che mi segnò nel profondo: era la mamma di Alex che, suscitando in me una immensa commozione, mi disse che per la prima volta si era emozionata ascoltando un brano di suo figlio cantato da altri, e che attraverso la mia voce, in qualche modo, aveva ritrovato Alex.

Un’affermazione che mi colpì moltissimo e che ho sempre custodito gelosamente nel mio cuore.

Nel corso degli anni Manuel ha continuato ad omaggiare Alex Baroni nei suoi tour. Poi un giorno, insieme ai produttori Massimo Calabrese e Marco Rinalduzzi, il cantante ha deciso di ricordarlo con un suo brano inedito..

Mi proposero ‘Non passerà’ e fu amore al primo ascolto. L’ho incisa con profonda devozione e con l’orgoglio di aver dato voce, nuovamente, alla sua arte.

Non passerà è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Tra l’altro Alex Baroni sarà ricordato sul palco del Festival di Sanremo 2022 nella serata delle cover da Aka 7even che, con ospite Arisa, interpreterà Cambiare, brano che nel 1997 vide l’esordio di Baroni al Festival.