Maninni, in “Amore Gourmet” il desiderio di una connessione intima e profonda

Maninni, “Amore Gourmet“: significato del testo del nuovo singolo

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, “Amore Gourmet” (Columbia Records / Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Maninni e arriva dopo la pubblicazione del suo primo album di inediti, “Spettacolare” (qui la nostra videointervista), e la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con l’omonimo brano.

Maninni, “Amore Gourmet”: significato del brano

Dal ritmo incalzante e dal sapore estivo, il brano affronta le dinamiche emotive di un amore intenso, vissuto nel desiderio di connettersi in maniera intima e profonda con l’altra persona.

Ed ecco che, in un’epoca in cui la ricerca forzata e ossessiva della perfezione plasma ogni minimo dettaglio della nostra quotidianità, Maninni eleva il concetto di amore paragonandolo alla perfezione culinaria di un piatto gourmet.

“In un’epoca in cui la perfezione è diventata un obbligo e ogni dettaglio si trasforma in gourmet, il nostro quotidiano si satura di sovrastrutture. Proprio da quest’osservazione nasce il mio nuovo singolo. Se ogni esperienza può raggiungere la raffinatezza e l’eccellenza di un piatto haute cuisine, perché non potrebbe l’amore?

Il brano esplora dunque questa idea di un sentimento non solo intenso, ma squisitamente raffinato, proprio come le delizie che cerchiamo di replicare in ogni aspetto della vita“.

Maninni, “Amore Gourmet”: testo del brano

Il testo di “Amore Gourmet” sarà disponibile a partire da venerdì 17 maggio.

SPETTACOLARE TOUR: LE DATE

4 Ottobre – MOLFETTA (BA), Eremo Club

9 Ottobre – ROMA, Largo Venue

16 Ottobre – TORINO, Hiroshima Mon Amour

22 Ottobre – MILANO, Santeria Toscana

Foto di copertina di Lorenzo Bonanni