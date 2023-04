Noel Gallagher sui Måneskin: "Wow, sono belli..." e cita l'episodio scandalo, mai avvenuto, dell'Eurovision

Noel Gallagher parla dei Maneskin.

Noel Gallagher, 55 anni, autore, chitarrista, cantante ed ex Oasis, è in Italia per la promozione del suo album in uscita il 2 giugno, Council Skies, disco che sarà seguito da un concerto a Milano ad novembre prossimo.

Intervistato in esclusiva da Vanity Fair l’artista 55enne ha parlato di musica, di Re Carlo III e, a domanda, ha risposto col suo pensiero sui nostri Maneskin facendo una citazione abbastanza superflua su un episodio, ormai ampiamente smentito (e archiviato).

Il disco parte da una riflessione di Noel sulla musica di oggi:

“Regna il pop, in tutte le sue varianti. Nessuno suona più la chitarra, al massimo i ragazzi di oggi la indossano sul palco. Ora le classifiche sono tutte di musica pop commerciale. La musica, come la maggior parte delle cose della vita, è dettata dall’economia. Quindi, ciò che vende è ciò che viene dato alla gente. E con l’avvento di Spotify e simili è tutto lì.”

A questo punto arriva la domanda della giornalista Stefania Saltalamacchia che gli chiede se conosce, e nel caso cosa pensa, dei Maneskin. Gallagher, dopo prima aver detto di non conoscerli ed essere scoppiato a ridere, ha risposto così:

“Oh, sì, sono quei ragazzi che hanno vinto l’Eurovision. E io adoro l’Eurovision. Quella sera che hanno vinto lo stavo guardando e ho visto che uno di loro si è drogato in tv. Sì, sì, so che poi non era vero… non ho un’opinione su di loro, a dire il vero, ma ricordo di averli guardato quella sera e di aver pensato ‘Wow, sono belli’. Non ricordo la canzone, ma credo racconti la loro storia“.

L’artista ha anche dichiarato che non gli è stato chiesto di cantare all’incoronazione di Re Carlo III (come invece è stato fatto al nostro Andrea Bocelli, vedi qui), ma che comunque non sarebbe interessato…

“Non credo sia molto popolare Carlo. Non credo che le persone della mia generazione abbiano un interesse per la famiglia reale. Appartiene alle generazioni precedenti, come la religione. Si sta estinguendo. Tutti amavano la regina, è stato un grande punto di riferimento.”