Per i Måneskin arriva il secondo disco di platino nel Regno Unito. Dopo “Beggin'” è la volta di “I wanna be your salve”

Maneskin I Wanna be your slave continua a mietere successi all’estero come Beggin’. Dopo il grande successo riscosso con la partecipazione come ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo 2022, esibizione che tra l’altro ha fatto schizzare in classifica il brano Coraline, per i Maneskin arriva un altro traguardo internazionale… un nuovo disco di platino nel Regno Unito.

Una certificazione che si va ad aggiungere a decine e decine di riconoscimenti conquistati nel 2021 dalla band.

Maneskin I Wanna be your slave, un successo anche nel Regno Unito

La band proprio negli scorsi giorni (per la precisione l’8 febbraio) è stata in Inghilterra per presenziare ai più importanti premi UK, i Brit Awards. Damiano, Ethan, Thomas e Victoria erano infatti candidati in ben due categorie (un risultato unico per degli artisti italiani): Best International Group e Best International Song con I Wanna be your slave.

I Maneskin non sono riusciti a trionfare in nessuna delle due categorie (la prima ha visto il trionfo dei Silk Sonic, la seconda di Good 4U di Olivia Rodrigo) ma ha annunciato il premio per la categoria miglior gruppo vinto da Wolf Alice.

Nonostante ciò nei giorni successivi è arrivato un nuovo e importante riconoscimento per la band che ha conquistato il disco di platino proprio con I Wanna be your slave, un disco di platino che equivale a oltre 600.000 copie/unità vendute. E non è il primo per la band nel Regno unito che nei mesi scorsi aveva conquistato un disco di platino da 400.000 copie per Beggin’.

Ora non ci resta che aspettare notizie sul nuovo singolo che, probabilmente, potrebbe essere lanciato in tempo per il ritorno della band da vincitori uscenti sul palco dell’Eurovision 2022 di Torino.