Continua il successo oltreoceano dei Maneskin e per il nuovo video quasi 14 milioni di views in 4 giorni

Maneskin classifiche mondiali sempre più da record. Prima di fare un salto a controllare la situazione attuale nelle classifiche mondiali c’è un nuovo record da comunicare…

Il videoclip di I Wanna be your slave, lanciato lo scorso 15 luglio alle ore 19 italiane, in soli quattro giorni ha già superato quota 12.300.000 views portandosi al primo posto nelle tendenze di YouTube, categoria musica. Al momento del lancio erano connesse oltre 130.000 persone per vedere in tempo reale il lancio del video.

Anche su Spotify i numeri continuano a salire e attualmente la band ha oltre 45 milioni di ascoltatori mensili.

MANESKIN CLASSIFICHE MONDIALI

USA

La band questa settimana ha conquistato il primo posto dell’ambitissima classifica emergenti di Billboard USA, la Emerging Artist. Non solo la band con il singolo Beggin’, occupa questa settimana la posizione numero #46 della Billboard Hot 100. La canzone è contenuta nel primo album del 2017 dei Maneskin, Chosen, che ha debuttato alla numero 132.

Le classifiche di Billboard USA sono molto importanti e complete in quanto incrocia dati di vendite, con visualizzazioni su YouTube, passaggi radio e streaming.

UK

La band ha raggiunto un ambizioso traguardo. Il brano I wanna be your slave (vedi qui) di cui è uscito il video la scorsa settimana, è stato infatti certificato con il disco d’argento per le oltre 200.000 copie vendute.

Nella classifica ufficiale (la Official Charts) dei singoli più venduti in UK che va dal 16 al 22 luglio I wanna be your slave occupa la posizione numero #7 (in discesa dalla #5), Beggin’ la #8 (in discesa dalla #7) e Zitti e buoni alla #69 (in discesa dalla #67).

L’album Teatro D’ira – Vol.1 è presente alla numero #69 della classifica (in discesa dalla #52).

ITALIA

Nel nostro paese l’ultimo disco della band è ancora saldo in vetta della classifica FIMI degli album più venduti. Presenti anche l’album Chosen alla #8 e Il Ballo della vita in discesa alla #13.

Per quel che riguarda i singoli troviamo I wanna be your slave alla #8, Zitti e buoni alla #13 e Beggin’ alla #18.