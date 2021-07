Per i Maneskin, primi su Spotify nel mondo, arrivano nuove certificazioni in Italia e all’estero

3, 4 e 5 luglio… sono già tre i giorni consecutivi che vedono Beggin’ dei Maneskin al primo posto tra i brani più ascoltati nel mondo su Spotify.

Ma non è l’unica presenza della band nell Top 50 Global Chart di Spotify… anche I wanna be your slave infatti è in Top 10, alla #8 per la precisione, e Zitti e buoni è presente in Top 50.

Nel frattempo sono arrivate nuove certificazioni per la band, in Italia e all’estero, sia per i brani tratti dall’ultimo album, Teatro d’ira – Vol.1 (oltre 400 milioni di streaming, certificazione disco di platino in Italia), che per quelli del passato.

Partiamo dall’Italia dove I Wanna be your slave è arrivata al traguardo del disco di platino per le oltre 70.000 unità/copie. Il brano è stato certificato con il disco di platino anche in Finlandia e Polonia, con il disco d’oro in Austria, Grecia, Norvegia, Svezia e Turchia. Il brano inoltre ha conquistato sei dischi di platino in Russia.

Il brano vincitore del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision, Zitti e buoni, invece è triplo disco di platino in Italia e disco d’oro in Olanda, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia. In Finlandia, Grecia e Polonia è disco di platino mentre in Russia è cinque volte disco di platino.

Passiamo invece alla hit Beggin’, cover di un celebre brano del 1967 (vedi qui) e contenuta nel primo EP della band, Chosen.

Questa canzone è certificata disco d’oro in Finlandia, Malesia e Polonia, ha conquistato ben sette dischi di platino in Russia e sta scalando le classifiche Top 50 Spotify di Australia (#3), Brasile (#17) e Perù (#9). In questo ultimo paese è al primo posto della Top Viral 50 dove sono presenti altri 7 brani.