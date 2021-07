I Maneskin battono Bieber ma arriva la batosta dal critico USA: “la cover di Beggin’ è semplicemente atroce e brutta da risultare offensiva”

Partiamo da un dato di fatto, per la seconda settimana consecutiva i Maneskin è al primo posto tra i brani più ascoltati nel mondo su Spotify. Questo è quanto. Ciò nonostante, come è normale che sia, arrivano le prime critiche dalla stampa internazionale, critiche molto dure.

Ma prima di addentrarci su quel che è stato scritto dei Maneskin andiamo a vedere i numeri negli streaming.

Ad oggi la band di Damiano ha superato quota 44 milioni di ascoltatori unici mensili con un brano, la cover di Beggin’, che ha superato abbondantemente quota 200 milioni di stream (222.768.330), un brano che ci si sta avvicinando velocemente (I wanna be your slave, di cui è appena stato lanciato il video ufficiale, vedi qui) e una canzone sopra i 150 milioni di ascolti (Zitti e buoni).

Beggin’ per la seconda settimana consecutiva si conferma il brano più ascoltato nel mondo su Spotify con 7.513.612 stream con in seconda posizione la nuovissima Stay di The Kid Laroi con Justin Bieber a quota 6.799.909, quasi un milione di stream in meno.

Nella classifica settimanale Spotify Global sono presenti inoltre I wanna be your slave alla #10 e Zitti e buoni in discesa alla #51.

Non solo, alle numerose certificazioni conquistate in Europa dalla band si aggiunge il disco d’argento negli UK per le oltre 200.000 copie vendute del singolo I Wanna be your slave.

Ed ora veniamo alle prime critiche…

MANESKIN le critiche di Stereogum

Con un successo mondiale di tale portate iniziano ad arrivare le prime recensioni. Se il New York Times ha parlato di loro ripercorrendo le tappe della carriera iniziata a X Factor (in un articolo scritto da una giornalista italiana), Chris DeVille, giornalista e critico musicale del magazine musicale statunitense Stereogum, ci è andato giù pesante (giusto o sbagliato che sia questo è il ruolo di un critico musicale, al di là dei risultati).

Ecco le parole di Chris:

“Prima che la definiate una vittoria per il rock, pensate che la cover di Beggin’ è semplicemente atroce e brutta da risultare offensiva. Non mi permetto di cercare di capire i gusti musicali del vecchio continente ma prego che la loro comparsa sia un incidente isolato e non stiamo per assistere a un revival di questo tipo di hard-rock terribile. Perché in tutta onestà, se questa roba è ciò che sta prendendo piede, è meglio che il rock sia morto“.

Arrivano altre critiche d’oltreoceano per i Maneskin? Il loro percorso all’estero è appena iniziato, non ci resta che aspettare.