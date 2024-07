MaLaVoglia tra insicurezza, inquietudine e soprattutto ironia in “Sei bravo ma…”

Il cantautore MaLaVoglia è tornato lanciando il singolo Sei bravo ma…

Gianluca Giagnorio, dopo la recente collaborazione con Maninni per la scrittura del brano Monolocale, torna col suo progetto MaLaVoglia.

Con ironia ed a suon di rock’n’roll ricorda a tutti quelli che si sentono troppo giovani per essere vecchi e troppo vecchi per essere considerati giovani che i “no”, alla fine, fanno parte della vita e che non è mai troppo tardi o troppo presto.

MaLaVoglia, vincitore del Premio Audacia alla terza edizione del Fatti Sentire Festival, spiega così il brano:

“Alla fine, ai NO, mi ci sono affezionato: portano a godere in maniera più intensa i SI’”

Sei bravo ma… – CREDITS

Produttore artistico brano e arrangiamento: Davide Maggioni

Mix and Master: Luca Vittori

Management: Cristian Gallana

Edizioni: Thaurus

Distribuzione: Believe Music

Ufficio stampa e comunicazione: SAMIGO Press

MaLaVoglia – Sei bravo ma… (testo)

SEI BRAVO MA…

(MaLaVoglia)

Sei bravo ma… sei troppo giovane.

Sei bravo ma… sei troppo vecchio.

Sei bravo ma… non hai l’immagine.

Sei bravo ma… sei poco bello.

Tu dimmi come faccio a prendermi sul serio

Tanto anche fossi Vasco qualcuno ti dirà!

Sei bravo ma… sei un po’ in ritardo.

Sei bravo ma… è troppo presto.

Sei bravo ma… qui sbagli questo.

Sei bravo ma… troppo perfetto.

Aspettati al colloquio domande trabocchetto

E quelle tre parole anche se sei perfetto!

RIT

Sei bravo ma… però, ma…. non so

Sei bravo ma… ti dirò, mi spiace ma per me è no!

Sei bravo ma… esuberante

Sei bravo ma… troppo tranquillo

Sei bravo ma… sei un po’ arrogante

Sei bravo ma… poco convinto

Ti senti preparato ad ogni evenienza

Ma quelle tre parole ti bloccano in partenza

RIT

Sei bravo ma… però, ma…. non so

Sei bravo ma… ti dirò, mi spiace ma per me è no!

Sei bravo ma… però, ma…. non so

Tu dimmi come faccio ad essere normale?

L’uomo perfetto, è ancora da inventare.

RIT

Sei bravo ma… però, ma…. non so

Tu dimmi come faccio ad essere normale?

L’uomo perfetto, è ancora da inventare.

Sei bravo ma… però, ma…. non so

Sei bravo ma… ti dirò, mi spiace ma per me è

NO! SI’ ! NO! SI’! NO!!!!

Immagine di copertina di Bruno Garreffa