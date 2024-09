M.E.R.L.O.T: il brano “Lily” è una lettera intima e toccante

M.E.R.L.O.T torna con un nuovo brano, insieme ai piazzabologna. Lily – questo è il titolo – è la gift track che anticipa il nuovo Ep dell’artista, distribuito da Ada Music Italy. Il pezzo è negli store digitali dal 20 settembre 2024.

Lily è un brano toccante, che si distingue per un approccio intimo e delicato. La canzone è una sorta di lettera, rivolta a una giovane donna che sta vivendo uno dei momenti più bui della sua vita. La protagonista è intrappolata in una realtà soffocante, nella quale è costretta a prendere decisioni dolorose e a lottare contro un dolore che sembra insormontabile.

Il brano è animato dal desiderio di raggiungere coloro che si sentono persi o si trovano in un momento di sconforto, offrendo un messaggio di vicinanza e speranza. Il testo trasmette un senso di solidarietà e comprensione. Le parole sono concepite con il proposito di dare un abbraccio virtuale a chi si sente solo o sta soffrendo.

La valenza della canzone è sottolineata da M.E.R.L.O.T, che racconta: “Lily non è solo una canzone, è una lettera intima. In un panorama musicale dominato da grandi produzioni, Lily sceglie di non voler dimostrare nulla, ma solo di arrivare a chi ha davvero bisogno di ascoltarla. Sono convinto che siamo in tanti a sentirci come Lily“.

Anche i piazzabologna evidenziano l’intensità di Lily: “Non è stato facile lavorare su un tema così delicato e spesso ignorato. Abbiamo scelto di assumerci la responsabilità di raccontarlo nella speranza di poter offrire sollievo a chi vive situazioni simili”.

M.E.R.L.O.T live

Il brano anticipa l’uscita del nuovo album di M.E.R.L.O.T ed anche l’inizio del suo tour. Dal 17 ottobre 2024 l’artista sarà impegnato in una tournée nei principali club italiani, finanziata dal MiC e da SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Ecco qui di seguito le date annunciate:

17/10 Bologna – Covo Club

18/10 Verona – The Factory

25/10 Roma – Wishlist

26/10 Napoli – MamaMu Bar

07/11 Milano – Arci Bellezza

08/11 Torino – Campidoglio Murazzi

I biglietti sono già in vendita. Per maggiori informazioni: merlotinfo@gmail.com.