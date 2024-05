M.E.R.L.O.T torna con una ballad estiva dal titolo “Trasparente”

Conosciuto dal grande pubblico per essere stato tra i finalisti di Sanremo Giovani 2020 e per la sua presenza costante nelle playlist di Spotify, il cantautore M.E.R.L.O.T torna il 29 maggio con un singolo fresco e leggero dal titolo “Trasparente” (distribuita da ADA Music Italy) in attesa dell’estate.

M.E.R.L.O.T, “TRASPARENTE”

In “Trasparente“, M.E.R.L.O.T mescola con abilità le sfumature più buie della vita con un ritmo da ballad coinvolgente e una melodia avvolgente. Il testo trasporta l’ascoltatore in un viaggio emotivo attraverso delle esperienze legate, ad esempio, all’amore, perdita e rinascita.

Il brano cattura la vera natura dell’intimità e della vulnerabilità umana, dipingendo un testo contenente immagini di passioni contrastanti e desideri irrealizzati. Il suo punto forte è il ritornello, nel quale M.E.R.L.O.T vuole essere visto e compreso con tutto se stesso, nonostante si senta ormai invisibile agli occhi della persona che ama.

Stanotte vestiti di me

Voglio vederti senza niente

Anche se ormai sono niente per te

Sparito per sempre

Trasparente

Allora non sarò mai quello che

Sognavi e sognavamo insieme

Due fiori storti tra le crepe

“Trasparente” anticipa il tour di M.E.R.L.O.T, in partenza il prossimo autunno e finanziato dal MiC e da SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea” e che toccherà i principali club italiani. Di seguito le date:

17/10/2024 – Bologna – Covo Club

18/10/2024 – Verona – The Factory

25/10/2024 – Roma – Wishlist

26/10/2024 – Napoli – MamaMu Bar

07/11/2024 – Milano – Arci Bellezza

08/11/2024 – Torino – Campidoglio Murazzi

I biglietti sono disponibili su DICE al seguente link: clicca qui per acquistarli.

Foto di Michele Battilomo, Federica Danzi