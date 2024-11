Lucia racconta il bullismo subito a scuola in Due volte, un manifesto di autenticità e coraggio.

LUCIA ha pubblicato Due volte in cui svela una parte profondamente personale della sua vita: la sua battaglia quotidiana con la balbuzie.

Il brano è composto insieme a Manuel Finotti, Laura Di Lenola e Leonardo Caucci Molara.

Due volte è un inno alla resilienza e un invito a guardare oltre le apparenze.

“Le persone non capiscono la balbuzie, spesso pensano che chi ne soffre sia ‘meno capace’. Ma noi balbuzienti siamo come tutti, solo che le parole si accalcano, come una folla che vuole uscire tutta insieme.

Alle superiori era un trauma: i miei compagni mi imitavano e ridevano. Ma oggi ho accettato questa parte di me – è la mia unicità”

Attraverso queste parole forti LUCIA trasforma la vulnerabilità in potere e fa della sua voce uno strumento di sensibilizzazione.

Parole che rivelano il dolore, ma anche la forza, di chi per anni ha subito pregiudizi e prese in giro, persino tra i banchi di scuola.

“Questo brano racconta la mia debolezza, ma anche la mia forza”.

Il singolo è un manifesto di autenticità e coraggio. Attraverso la sua musica, LUCIA ci sfida a ripensare il concetto di diversità: non come un limite, ma come una risorsa.

CREDITI – LUCIA – due volte

Testo: Manuel Finotti, Laura Di Lenola

Musica: Manuel Finotti, Leonardo Caucci Molara

Immagine di copertina di Graziano Piazza