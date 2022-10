LoveGang126: Classico è il nuovo singolo del collettivo, “Il ritratto dei ragazzi d’oggi” (audio, testo e video)

LoveGang126 Classico testo, significato e video del brano.

Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Drone126, Asp126 e Ugo Borghetti, anche conosciuti con il nome del loro collettivo LoveGang126 pubblicano il 21 ottobre su tutte le piattaforme di streaming e negli online store il loro nuovo singolo, intitolato Classico.

La canzone esce a pochi mesi dall’uscita di Signor prefetto e Mani Sporche (feat. Gianni Bismark & Lil Kvneki) e spiana la strada per un vero e proprio disco completo del collettivo, che ancora non è stato annunciato ma a questo punto sembra essere nell’aria.

Qui sotto trovate audio, testo e significato della canzone.

LoveGang126 Classico significato

Il brano è il racconto di una serie di luoghi comuni e atteggiamenti, il ritratto tipico dei ragazzi d’oggi. Prodotto da Wism, la canzone mescola il funky all’hip hop. Un pezzo autocelebrativo, in cui ogni membro della LOVEGANG126 racconta sé stesso e le dinamiche quotidiane del gruppo portando il proprio riconoscibile stile all’interno di quello che diventa un mix di anime e visioni musicali che si amalgama alla perfezione. Come sempre, sullo sfondo c’è la loro Roma, con tutta la sua strafottenza.

Il videoclip, diretto da Filippo Lancellotti e Benedetto De Cesaris, è ambientato in una sala giochi dallo stile anni ’70, in cui si consuma uno dei tanti frammenti di quotidianità a cui “Classico” allude.

Le inquadrature che si susseguono mostrano infatti i membri della LOVEGANG126 intenti a giocare a carte o a biliardo, completamente a loro agio in un clima informale e amichevole.

È il senso del gruppo quello che traspare dalle immagini, quella fratellanza a cui si riferiscono le parole degli artisti e che racchiude l’essenza del collettivo. L’atmosfera intima, dal forte imprinting cinematografico, contribuisce a rendere il luogo quasi esclusivo, al di fuori del tempo e dello spazio, celato al mondo reale.

LoveGang126 Classico testo e audio

(Federico Bertollini, Gabriele Terlizzi, Luciano Nardoni, Piero Baldini, Roberto Anzellotti, Sean Michael Loria)

Ho dato la bottarga più grossa di sempre

e in due secondi già non capisco più niente

sta piovendo sopra queste quattro teste

ed è incredibile sono ancora le stesse

Entravo nelle feste della Roma bene

facevamo i tafferugli, uscivo con le tasche piene

ho fatto buffi con tutto il quartiere

le peggio cose di ogni genere

poi a trovarci ancora per Trastevere

Siamo un classico come risse di strada

la pippata la patente comprata

come spendere tutto il giorno di paga

lascia segnato tanto siamo di casa

126 è un classico per le strade

come le brasche sulle tute Nike acetate

come le scritte sopra al muro contro le guardie

come le borse contraffatte a regola d’arte

126 è un classico, classico

come le buste nella stretta col pusher

classico, classico

come le fughe di notte sugli scooter

Alcolici lisci

vabbè dai se insisti

stiamo come sempre a cena

come al solito alticci

frate’ ma che dici

qua stiamo tra amici

e stiamo già pisti

ma che fai dai ti spicci

In due su un cinquantino come un film in bianco e nero

che da fuori sembro il ragazzino timido che ero

è tipico che esagero, non ne faccio mistero

volevo stende un’unghia eppure ho messo un dito intero

è un classico

come il fumo carta oro

e dai fammi risolve due minuti passo al volo

è un classico

come i tramonti al foro

i baci nel parchetti e i pacchetti di Marlboro

126 è un classico per le strade

come le brasche sulle tute Nike acetate

come le scritte sopra al muro contro le guardie

come le borse contraffatte a regola d’arte

126 è un classico, classico

come le buste nella stretta col pusher

classico, classico

come le fughe di notte sugli scooter

È un classico come i soldi arrotolati con l’elastico

come la roba quant’è bona per un tossico

come la canna mentre sto col cane a spasso

come Vasco sì

vado al massimo

buttare tutto mentre i gemelloni passano

come la bira quando l’operai staccano

sognavo i soldi sporchi del narcotraffico

è la bestemmia in mezzo al traffico

è un classico

come serrande abbassate a agosto

come flop sul muro nero e argento

come cocci rotti a Trastevere

come quando ti dico ti amo

ma sto mbriaco

come il cameriere che sbaglia l’ordinazione

i guasconi in giro per rione

na tedesca ai fori

burro e parmigiano

la mortadella dentro al panino

siamo un classico Gabriella Ferri e Califano

i fumogeni allo stadi

le cime d’erba apparse nell’armadio

Nanana siamo per la strada ed è un classico

sono le cinque e già sbiascico

Nanana siamo per la strada è cè il panico

mille bottiglie sul tavolo

credits foto: Beatrice Chima