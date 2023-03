Arriva “Cristi e diavoli”, il primo album della LoveGang126. Disponibile anche una versione ricca di gadget

Dopo Signor Prefetto, Mani sporche, Classico e Cattive abitudini e a distanza di poche settimane dal lancio di Marciapiedi feat. Gemitaiz per la Lovegang126 è finalmente arrivato il momento di pubblicare il primo disco, Cristi e diavoli.

Il collettivo romano formato da Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Drone126, Asp126, Ugo Borghetti e Nino Brown hanno infatti svelato la data di uscita del disco ovvero il 21 aprile prossimo.

Lovegang126 album: i primi dettagli su Cristi e diavoli

Cristi e diavoli è un disco indipendente e autoprodotto di cui tracklist e featuring verranno svelati nelle prossime settimane, ed è, come ogni progetto targato LOVEGANG126, innanzitutto una dichiarazione d’amore alla musica con cui sono cresciuti, alla scena che li ha accolti e ai vicoli della città in cui si sono persi.

Un racconto senza filtri di cosa significa vivere insieme in un momento in cui condividere relazioni autentiche sembra sempre più difficile, qual è il prezzo che comporta e perché vale la pena pagarlo.

Un disco autentico, provocatorio, incisivo, che vive dell’anima di Roma, da sempre fonte ispiratrice primaria della “126”, e che celebra il rap della Capitale e non solo. Un progetto nato per suggellare una fratellanza e un sodalizio artistico ormai pluriennale, grazie al quale la Lovegang126 ha saputo lasciare il segno, grazie a ciascuno dei propri membri, nella scena musicale attuale.

Il progetto, già in pre-save e pre-order qui, sarà lanciato in digitale, in versione doppio vinile e in uno special pack contenente doppio vinile autografato, doppio poster, adesivi, una candela e una t-shirt.

Qui a seguire il contenuto.