Lorenzo Cantarini, ex frontman dei Dear Jack: "Un progetto con la presenza di Alessio Bernabei esclude automaticamente la mia..."

Lorenzo Cantarini, tra i membri fondatori dei Dear Jack, è stato il terzo frontman della band dopo Alessio Bernabei e Leiner Riflessi. Con il ritorno, da noi preannunciato qui, della band con un nuovo nome, Follya, con alla guida nuovamente Bernabei, Lorenzo ha lasciato la band e dopo qualche settimana ha finalmente di spiegarne le motivazioni.

Il cantautore lo fa attraverso le sue pagine social, luogo dove nelle scorse settimane ha ricevuto molti messaggi…

In questa settimana ho ricevuto tantissimi messaggi che non ho ignorato a cui rispondo qui. È bello vedere tanto movimento intorno a me ed ai miei amici fraterni ex compagni di band. Negli scorsi anni abbiamo vissuto qualcosa di raro e prezioso, lo abbiamo condiviso con tantissime persone, tra cui voi, e mi fa bene sentire che i ricordi di quelle esperienze saranno nostri per sempre.

Abbiamo anche commesso errori e uno dei peggiori nei confronti di chi ci ha seguito è stato “l’ambiguità nella comunicazione”. La ragione di tutto ciò è semplice. Paura e insicurezza.

La paura di perdere il sostegno dei “fan”, la paura di dover rinunciare a qualcosa che credevamo aver guadagnato ma che in realtà dovevamo ancora dimostrare di meritare.

La paura ti strappa le budella dall’interno, distorce il modo in cui vedi la realtà, ti rende misero, ti fa chiudere in te stesso, fa dormire male la notte.

Insicurezza perché troppo spesso abbiamo intrapreso strade in cui non credevamo veramente. Questo ci ha portato ad essere sempre più lontani da noi stessi, sempre più abili e abituati ad accettare anche ciò che in realtà non ci rappresentava e che neanche volevamo fare.

L’insicurezza risucchia la forza che hai nel corpo e nel cuore, ti rende fragile, incapace di essere vivo nel momento e nel luogo che stai vivendo.

Dopo queste prime considerazioni sul percorso dei Dear Jack in questi anni Cantarini è entrato nel merito dell’argomento “Alessio Bernabei“:

Riguardo Alessio Bernabei. Alessio è un bravo frontman ha talento e una voce inconfondibile. In passato siamo stati così vicini che abbiamo percepito l’uno dell’altro i sogni e gli incubi più profondi. Gli voglio tuttora bene anche se non condividiamo più nulla ma in passato si sono manifestate delle divergenze e delle incompatibilità così grandi tra noi che tuttora non ci permettono di intraprendere un percorso artistico e professionale insieme.

Perciò alla domanda “perché Lorenzo non fa parte dei nuovi Dear Jack?”, la risposta completa è “perché Lorenzo ha scelto di intraprendere un altro percorso” ma anche perché la presenza di Alessio esclude automaticamente quella di Lorenzo e non potrebbe essere altrimenti.

Non ci sarebbe stato posto per me. Il fatto che io non ci fossi sarebbe stata una condizione primaria. Questo era l’unico modo.

È così ma sarò il primo ad essere felice se questa loro nuova strada sarà lunga e ricca di soddisfazioni. Quindi piantiamola con polemiche su formazione, nome, passato, futuro.

È solo bla bla bla.

stiamo parlando di cinque ragazzi che hanno realizzato il sogno di vivere di musica e che stanno cercando di farlo ancora provando a migliorarsi.

C’è niente che sia più tenero e autentico di tutto questo?

Nel chiudere il capitolo Dear Jack Lorenzo Cantarini ha fatto capire che presto ci saranno novità che lo vedranno debuttare da solista…