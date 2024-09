Lor3n: “Bene” è una riflessione sull’effetto salutare delle relazioni

Bene è il nuovo singolo di Lor3n, finalista Sanremo Giovani 2023. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 20 settembre 2024, fa seguito a Galassia, uscito ad aprile, e a Fulmine, rilasciato a giugno scorso.

La canzone (etichetta discografica Musica è Cosmig srls / distribuzione The Orchard) fa parte dell’Ep al quale Lor3n sta lavorando, in uscita nei prossimi mesi.

Si tratta di un brano dalle sonorità pop, che parla di vita e d’amore. Lor3n racconta così Bene: “Si tratta del terzo singolo del progetto “Galassia” e ha un suono pop moderno che parla di vita, di incontri, di riflessioni e amore. Con questa traccia ho voluto affrontare il tema della ricerca del benessere e della serenità che si può trovare negli occhi di una persona, quasi come se fosse il nostro rifugio”.

Il brano è scritto dallo stesso Lor3n; ed è prodotto insieme a Diego Calvetti.

Nella sua musica, l’artista mette se stesso e affronta tematiche relazionali che sente vicine. Nel singolo d’esordio Notte, uscito a giugno 2023, raccontava di una situazione post relazione in cui entrambe le persone si allontanano ma rimangono comunque legate da tutto quello che c’è stato. Il brano successivo, Come in un film, era uno sfogo verso un futuro incerto ma anche una dichiarazione d’amore. Il pezzo scelto per partecipare a Sanremo Giovani, Fiore d’inverno, aveva come tema un amore finito che il cantautore aveva coltivato come un fiore, anche se era inverno. Anche i due singoli pubblicati quest’anno, Galassia e Fulmine, esplorano i temi dell’amore e dell’importanza di prendersi cura di una persona.

Con Bene, Lor3n prosegue il suo percorso artistico di ricerca e comprensione nell’ambito delle relazioni e interazioni umane.