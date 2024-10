Lola Ponce lancia Stelle cadenti. “Non smettete mai di inseguire ciò che amate, perché ogni sogno ha il potere di trasformarsi in realtà”

Lola Ponce, attualmente impegnata come coach di Io Canto Generation, in onda su Canale 5, lancia in tutti gli store digitali il brano Stelle cadenti (etichetta DISCHI DEI SOGNATORI/ADA MUSIC ITALY).

Il nuovo singolo sarà lanciato sia nella versione italiana sia nella versione spagnola Estrella fugaces.

Stelle cadenti è scritto da Tony Maiello, Marco Rettani, Enrico Palmosi, Sabatino Salvati e dalla stessa Lola Ponce ed anticipa l’uscita del nuovo album.

“I nostri sogni possono davvero diventare realtà.

Fin da quando eravamo bambini, ci è stato insegnato a guardare il cielo, a sognare in grande e a credere nei desideri. I sogni sono il motore che ci spinge ad andare avanti, proprio come l’amore che ci unisce e ci sostiene nei momenti difficili”

e continua

“Quando penso alle stelle cadenti non posso fare a meno di sentire un brivido di emozione. Sono quei momenti speciali in cui, guardando in alto, possiamo quasi sentire una voce che ci sussurra la bellezza della vita.

Sono grata a Marco Rettani per la sua poesia immensa e l’amore che nutre per gli artisti. È un onore per me collaborare con lui e con grandi nomi della musica coinvolti in questo progetto indirizzato al cuore delle persone.

Vi invito, quindi, a guardare sempre verso il cielo e a credere nei vostri desideri. Non smettete mai di inseguire ciò che amate, perché ogni sogno ha il potere di trasformarsi in realtà”

Lola Ponce – Stelle cadenti

Il testo di Stelle cadenti descrive, attraverso una melodia dolce e lieve, i passi nella notte, gli amori per la strada, le frasi mai risolte e soprattutto i sogni chiusi nei cassetti, il cuore sempre in tasca e le parole in mezzo ai denti.

Una favola moderna che prova a illuminare un cielo spento, lasciando tracce luminose, capaci di formare costellazioni che illuminano il cammino di ciascuno, perché “Siamo stelle cadenti”.

Immagine di copertina di Dais Sarcos