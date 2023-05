Lo Stato Sociale si ribella al "sistema", esce con un nuovo album... e consegna un brano a domicilio

Venerdì 5 maggio è fuori Stupido Sexy Futuro, nuovo album de Lo Stato Sociale, ma il giorno prima dell’uscita i Regaz, freschi del rinnovo del contratto editoriale con Sony Music Publishing, si sono improvvisati rider per un giorno con l’iniziativa Lo Stato Sociale Delivery.

La band, nei panni di rider ha consegnato casa per casa ai loro fan un brano suonato in anteprima tratto dal nuovo disco (i fan si sono prenotati attraverso il sito ufficiale della band)

Con questo album inizia un nuovo capitolo musicale per Lo Stato sociale, il loro secondo tempo come direbbe Max Pezzali, la fase in cui si passa da giovani promesse a soliti stronzi, con un disco che racchiude tutte le cose che non troverete altrove: politico e sentimentale, intimo e sociale, stupido, sexy, futuro.

Stupido Sexy Futuro esce per Garrincha Dischi/Island Records e arriva a 6 anni di distanza dall’ultimo disco accompagnato da queste parole di protesta contro il successo e il sistema che li ha travolti:

“Volevano le hit. Volevano i concerti negli stadi. Volevano un’altra vita in vacanza. Volevano un altro primo posto in radio. Volevano un Sanremo ogni due anni. Volevano un tormentone dell’estate.

Ma noi non siamo una macchina da guerra. Non siamo un asset di mercato. Non siamo tagliati per il successo. Siamo cinque amici che a momenti facevano a botte, pur di ricordarsi che non è una gara, essere felici. Volevano così tante cose che non siamo che abbiamo quasi scordato chi siamo. Un Sanremo per cambiarlo per sempre e un’altro per ricordarci che non è casa.

E un disco dopo sei anni, senza singoli, e con una trafila di amici, per ricordarci chi siamo, chi eravamo, e chi saremo. Una band che ha un popolo, non un target di pubblico.”