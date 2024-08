Lina Simons invita a “Nun sparti’ a furtun” con chi non lo merita

Lina Simons (all’anagrafe, Pasqualina De Simone) lancia il singolo Nun sparti’ a furtun, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 30 agosto 2024. Il brano segna l’inizio di un nuovo capitolo musicale dell’artista dopo l’album di debutto P.A.S., pubblicato nel 2023.

Dopo l’uscita del disco, Lina Simons ha partecipato al Primo Maggio a Roma, a Propaganda Live e ad eventi, come il TedX a Ischia, nei quali si è fatta conoscere e ha fatto conoscere la sua musica. Adesso, torna a raccontarsi con il brano inedito Nun sparti’ a furtun.

Il pezzo è stato scritto da Lina Simons ed è il racconto di una sua riflessione personale. Attraverso la musica la cantante italo-nigeriana tocca temi intimi che, allo stesso tempo, hanno anche grande rilevanza sociale. In Nun sparti’ a furtun si interroga sul risultato dei propri sforzi.

L’artista presenta così il brano: “In Nun Sparti’ A Furtun parlo di fiducia, solitudine e la pressione di dover sempre e per forza sentirsi realizzati. Parlo delle sfide che affrontiamo e delle aspettative che ci troviamo a dover soddisfare mentre cerchiamo di trovare il nostro posto nel mondo. Esprimo come – per me – nonostante i momenti difficili e il continuo sentirsi a confronto con gli altri, sia necessario andare avanti. Il pezzo l’ho scritto di getto in napoletano e italiano per esprimere al meglio tutto questo”.

Il brano, cantato in napoletano, italiano e inglese, descrive una situazione reale raccontando come sia meglio cavarsela da soli: la fortuna e il successo non vanno condivisi con chi non li merita. Lina Simons riesce a esprimere questo concetto in poche efficaci parole, utilizzando la lingua napoletana. Il significato del pezzo è racchiuso nel ritornello, che fa da traino musicale del brano.

Nun sparti’ a furtun è prodotto da Gransta MSV per MINE Music.

Lina simons, il testo di NUN SPARTI’ A FURTUN

Quant’ vot’ aggio pensato stong megl’ a sol’

Megl sol’ che sta a piglià ‘o sol’

Nun te fida ‘e nisciuno e nun spartì ‘a furtuna

Chi steva cu mme quant’ ije stev digiun?

Quant’ vot’ aggio pensato stong megl’ a sol’

Megl sol’ che sta a piglià ‘o sol’

Nun te fida ‘e nisciuno e nun spartì ‘a furtuna

Chi steva cu mme quant’ ije stev digiun?

Mamma m’ha itto: “no, nun te fida ‘e ll’ate

E si ‘o fai, pigliat’ ‘o tiempo

Adda esser un fidat”.

Ind’ a nu munno addò stann’ tutt’ quant arraggiate

Pulizz’ ‘o core, e fa’ parlà sul ‘o talento innat’

A gente comme a me nun tene esitazione

Pensammo a nuje e a stu munno ca perde valore

Tutte cose va e pressa

A gente sta depressa

But I gotta pull it up

A vita è complessa

A 25 anni nun sapimmo che amma fa’

Certe vote so’ punchline e certe vote nah

Na generazione crisciuta senza na lira

Sul notizie ind’ ‘a television, guarda Al Jazeera

Nun t’ paragona a chi tene na Bentley

Arriverà il tuo momento, don’t resent me

Nun so’ megl’ ‘e nisciuno

Nun so’ megl’ ‘e te

Ma tengo na cervella, so I said what I said

Quant’ vot’ aggio pensato stong megl’ a sol’

Megl sol’ che sta a piglià ‘o sol’

Nun te fida ‘e nisciuno e nun spartì ‘a furtuna

Chi steva cu mme quant’ ije stev digiun?

Quant’ vot’ aggio pensato stong megl’ a sol’

Megl sol’ che sta a piglià ‘o sol’

Nun te fida ‘e nisciuno e nun spartì ‘a furtuna

Chi steva cu mme quant’ ije stev digiun?

Ca t’ pigliano pe’ scemo

T’ pigliano pe’ culo manco foss’ nat’ aier

Raj nu poco ‘e gentilezza e t’ chiamano munnezza

Tutt vonn magna’ ro piatto tuoj senza consapevolezza

Appicc’ ‘o telefono, e’ o’ munno sta sparenn

Nun ‘o saccio comm’ stongo

Ma pur’ ije stongo mpazzenn’

E nel 2024 penso che non abbia senso

Avere accesso a tutto, meno che al buon senso

Cercare libertà da chi ti opprime

E nun funziona cos baby, quello si chiama regime

E stevo megl’ sulo, ind’ ‘a nu vic’ miezz’ a via

Mo pare ca stann’ tutti quanti chin ‘e gelosia

A cosa bella è che nisciuno è megl’ ‘e n’at

Chell ca vaie cercanno sta sempe nguoll’ ‘a l’at

Va bbuono sta’ arraggiato, ma fin’ a nu ciert punto

Po’ ‘mparat’ ‘a pacienza, e mitt’c nu punto

Quant’ vot’ aggio pensato stong megl’ a sol’

Megl sol’ che sta a piglià ‘o sol’

Nun te fida ‘e nisciuno e nun spartì ‘a furtuna

Chi steva cu mme quant’ ije stev digiun?

Quant’ vot’ aggio pensato stong megl’ a sol’

Megl sol’ che sta a piglià ‘o sol’

Nun te fida ‘e nisciuno e nun spartì ‘a furtuna

Chi steva cu mme quant’ ije stev digiun?

TRADUZIONE del TESTO

Quante volte ho pensato che sto meglio da sola

Meglio sola che stare qui a a prendere solo sole

Non fidarti di nessuno e non spartire la fortuna

Chi era con me quando io stavo digiuna?

Quante volte ho pensato che sto meglio da sola

Meglio solo che stare a prendere solo sole

Non fidarti di nessuno e non spartire la fortuna

Chi era con me quando io stavo digiuna?

Mamma mi ha detto: “No, non fidarti degli altri. E se lo fai, prenditi il tempo deve essere

fidato”

In un mondo dove tutti sono arrabbiati

Pulisci il cuore e lascia parlare solo il talento innato

La gente come me non ha esitazione

Pensiamo a noi e a questo mondo che perde valore

Tutto va di fretta

La gente è depressa

Ma devo sollevarmi

La vita è complessa

A 25 anni non sappiamo cosa fare

A volte sono punchline e a volte no

Una generazione cresciuta senza un soldo

Sui notiziari in televisione, guardando Al Jazeera

Non ti paragonare a chi ha una Bentley

Arriverà il tuo momento, non risentirmi

Non sono meglio di nessuno

Non sono meglio di te

Ma ho un cervello, quindi ho detto quello che ho detto

Quante volte ho pensato che sto meglio da sola

Meglio solo che stare a prendere solo sole

Non fidarti di nessuno e non spartire la fortuna

Chi era con me quando io stavo digiuna?

Quante volte ho pensato che sto meglio da sola

Meglio solo che stare a prendere solo sole

Non fidarti di nessuno e non spartire la fortuna

Chi era con me quando io stavo digiuna?

Qui ti prendono per scemo

Ti prendono per il culo come se fossi nato ieri

Dai un po’ di gentilezza e ti chiamano spazzatura

Tutti vogliono mangiare dal tuo piatto senza consapevolezza

Accendo il cellulare, il mondo sta sparendo

Non so come mi sento, ma anche io sto impazzendo

E nel 2024 penso che non abbia senso

Avere accesso a tutto, meno che al buon senso

Cercare libertà da chi ti opprime

Non funziona, baby, quello si chiama regime

E stavo meglio sola, in un vicolo in mezzo alla strada

Ora sembra che siano tutti pieni di gelosia

La cosa bella è che nessuno è migliore di un altro

Quello che vai cercando è sempre addosso all’altro

Va bene stare arrabbiato, ma fino a un certo punto

Poi impara la pazienza e mettici un punto

Quante volte ho pensato che sto meglio da sola

Meglio solo che stare a prendere solo sole

Non fidarti di nessuno e non spartire la fortuna

Chi era con me quando io stavo digiuna?

Quante volte ho pensato che sto meglio da sola

Meglio solo che stare a prendere solo sole

Non fidarti di nessuno e non spartire la fortuna

Chi era con me quando io stavo digiuna?