L’ELFO ha lanciato “Milord” un EP raccolta dei suoi video-episodi bisettimanali

L’Elfo ha lanciato il suo nuovo EP Milord su tutte le piattaforme di streaming per Magnitudo (powered by Time Records).

In contemporanea ha lanciato Social, l’ultimo video estratto dal progetto Milord che segue alla pubblicazione dei primi sei video-episodi in digitale e su YouTube a cadenza bisettimanale.

Il progetto dell’artista catanese L’Elfo raccoglie in Milord i singoli lanciati in precedenza ed il concept EP è incentrato sul tema dei rapporti sentimentali, delle relazioni tossiche e dalle sensazioni che ha vissuto, raccontate con toni diversi e sonorità eterogenee.

L’Elfo – Milord

Alternando serietà a brani più leggeri, L’Elfo ha iniziato da Insonnia (feat. Giuliana Cascone), proseguendo un viaggio coerente lungo tutti gli episodi di questa serie. Da Fragili a Scuola, il tema della dipendenza inizia a farsi più accentuato, per poi rendersi ancora più chiaro in Saturno, brano che divide a metà la tracklist di questo lavoro.

Si conclude con gli ultimi tre episodi: Uzi, Origami e Social, fra i più sperimentali anche a livello creativo grazie alle produzioni versatili a cura di Angio e ERRE, mettendo L’Elfo su un terreno di confronto con generi al di fuori della propria comfort zone (pop, punk, deep, ballad).

L’Elfo sperimenta su suono e rime, in un progetto che rompe con lo stile del suo passato, l’album Vangelo II Luka, pubblicato per Universal Music Italia nel 2020.

Per L’Elfo questo EP non è un’indagine superficiale ma un raccontarsi attraverso l’amore inteso come luce e buio, condanna e speranza. L’amore per se stesso, nei confronti di una donna, o nei confronti di un elemento importante della sua vita, come la musica.

In ognuna delle storie raccontate in Milord, con un video corrispondente e con protagonista ogni volta una ragazza diversa, L’Elfo va a scoprire i suoi punti deboli guardandosi dentro, cercando di ripercorrere ed esorcizzare le vicende personali reali che l’hanno visto vittima di una spirale autodistruttiva.

In bilico tra ciò che è bene e ciò che è male, ha raccontato le sue difficoltà nell’affrontare i legami di qualsiasi natura, sperimentando i rischi che incombono sulla faticosa ricerca della serenità in relazioni che si sono poi rivelate tossiche, in ogni ambito della sua vita.

Anche l’ultimo dei videoclip è, come i precedenti, a cura di Graziano Piazza.

