Prima del tour Le Vibrazioni lanciano il nuovo singolo, “Ridere ancora”

Le Vibrazioni Ridere ancora testo e significato del nuovo singolo della band estratto dall’EP IV, uscito per Artist First nel 2022, subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Tantissimo.

Il singolo anticipa il ritorno live de Le Vibrazioni, ritorno che avverrà con tre date nei club italiani organizzate da 432 e Color Sound. Eccole:

4 marzo a Roma (LARGO VENUE)

8 marzo a Milano (FABRIQUE)

10 marzo a Torino (HIROSHIMA MON AMOUR)





Le Vibrazioni ridere ancora significato del brano

Il nuovo singolo sarà in radio da venerdì 6 gennaio. Si tratta di un pezzo che racconta come ridere possa essere l’antidoto per ogni nostro difetto. Francesco Sarcina ne parla così:

“Ridere ancora” è la prima canzone scritta in pandemia. È un brano per non dimenticare, ma non per vivere nel terrore, semmai per imparare e fare meglio perché l’essere umano tende a scordare facilmente. Una canzone che parla del saper dare valore al ridere assieme alle persone importanti”.

Le vibrazioni ridere ancora testo e audio

Chissà perché penso a te

Ma ogni volta non c’è

La forza per descrivere il momento e

Chissà se domani o tra un mese

Forse un anno, non so

Ma ritrovarsi ancora un’altra volta

Per ridere ancora

La voglia di uscire e di dire al mondo

Che c’è l’antidoto per ogni mio difetto

E vivere ancora una volta

Ciò che adesso non c’è

Ma ricominciare ancora un’altra volta

A vivere ancora

Ritrovarsi a ridere ancora

Vivere ancora

Ritrovarsi e ridere ancora

Ridere ancora

Ritrovarsi e ridere ancora.