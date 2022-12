“Il disco mai uscito” de Le Vibrazioni arriva venerdì 9 dicembre. La dichiarazione di Christian Cambareri di Orangle Records

Nelle scorse settimane vi abbiamo svelato in esclusiva qui dell’uscita di un disco “non autorizzato” de Le Vibrazioni, Demo tape – Il disco mai uscito.

Il progetto contiene canzoni della band di Francesco Sarcina mai uscite sino ad oggi e sarà lanciato dalla Orangle Records a seguiti dell’acquisizione delle licenze da Demetrio Sartorio, ex Manager della band, nonché titolare del master originale.

Un’operazione che scuote il mercato discografico in quanto mai sino ad oggi qualcosa di simile era avvenuto.

Questa a seguire la tracklist de Il disco mai uscito:

Oggi è un altro giorno Nuove frequenze Il mio carceriere Così facile Fiori del male

L’uscita di Demo tape – Il disco mai uscito con i brani de Le Vibrazioni era prevista per il 18 novembre scorso per poi essere spostata al 2 dicembre ma ad oggi, scusate il gioco di parole, il disco non è mai uscito.

Abbiamo per questo contattato Christian Cambareri CEO di Orangle Records che, non solo ci ha confermato che la release è prevista per questo venerdì, 9 dicembre, ma ha dichiarato al nostro sito quanto segue: