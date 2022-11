ESCLUSIVO: "Il disco mai uscito" de Le Vibrazioni arriva senza l'autorizzazione della band. Scopriamo i dettagli...

È in uscita nel mese di novembre per Orangle Records un album inedito de Le Vibrazioni: Il Disco mai uscito Demo tape.

A distanza di sei mesi dall’uscita di VI, EP lanciato a seguito del ritorno della band al Festival di Sanremo, per tutti i fan della band capitanata da Francesco Sarcina sono in arrivo canzoni inedite.

Le vibrazioni il disco mai uscito

Cinque brani raccolti in questo Il disco mai uscito, che è da considerarsi una release non ufficiale in quanto non è stata la band a scegliere di lanciare questi brani. Com’è possibile vi starete chiedendo? La spiegazione è semplice.

Queste canzoni della band non sono infatti mai uscite sino ad oggi in quanto Le Vibrazioni non sono riuscite a trovare un accordo con Demetrio Sartorio, loro ex Manager e discografico, nonché titolare del master originale.

L’etichetta discografica indipendente Orangle Records, con a capo Christian Cambareri, ha quindi acquistato regolarmente in licenza i master di queste canzoni da Sartorio e pertanto potrà pubblicarli all’interno di questo progetto, Il disco mai uscito, che verrà lanciato negli store digitali il 18 novembre prossimo.

Qui a seguire la tracklist de Il disco mai uscito:

Oggi è un altro giorno Nuove frequenze Il mio carceriere Così facile Fiori del male

Come reagirà la band di Sarcina e il suo attuale management alla notizia? Restiamo in attesa e, come sempre, le nostre pagine sono aperte a qualsiasi tipo di comunicazione.