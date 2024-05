Lazza diventa papà: la fidanzata Greta Orsingher è incinta, il dolce annuncio

Congratulazioni a Lazza e alla fidanzata Greta Orsingher, che nelle scorse ore hanno condiviso sui loro profili social una bellissima notizia: la coppia è infatti in dolce attesa di un bebé!

Lazza diventerà presto padre: l’annuncio su Instagram

La conferma di questa splendida news è arrivata nel più classico dei modi: la coppia ha infatti condiviso su Instagram una serie di teneri scatti legati all’arrivo del piccolo. Nella prima foto Lazza abbraccia dolcemente la fidanzata alle sue spalle, mentre la ragazza si scatta un selfie a favore di specchio con il pancino in bella vista. Il secondo contenuto è un video in cui assistiamo ad una delle prime ecografie dal ginecologo, la terza foto invece ritrare il test di gravidanza positivo e infine la quarta foto sono un paio di scarpine sportive che lasciano intendere che il bebé in arrivo sia un maschietto. “Minizzala“, ha commentato il rapper nella caption del post.

In pochissimi minuti l’immagine ha fatto il boom di commenti e like, tra cui quello di Slait e di Simona Ventura.

lazza diventerà papà, sono scioccata ragazzi pic.twitter.com/i7JsPo7pWr — bea (@sonostronzaaa) May 12, 2024

La coppia sta insieme da qualche mese. La primissima volta che si è iniziato a parlare della loro relazione è stato a gennaio del 2024, quando sul magazine Diva e Donna sono apparsi alcuni scatti dei due insieme in un ristorante di St Moritz in Svizzera. Pochi giorni dopo i fan avevano notato che Lazza stava indossando un grembiule con su scritto “Oggi sono goloso”, lo stesso caricato anche da Greta in una Instagram Stories. La conferma definitiva è poi arrivata lo scorso 12 marzo, quando Lazza è uscito definitivamente allo scoperto pubblicando via social uno scatto in cui lo vedevamo baciare la sua nuova fiamma. Di lei sappiamo che in passato è stata legata anche a Fedez e che ha avuto modo di partecipare a trasmissioni come “La scimmia” o ancora “Uomini e donne“.

Credits immagine di copertina: BOGDAN ‘CHILLDAYS’ PLAKOV