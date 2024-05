Fedez torna a far discutere e raccontare gli ultimi mesi con un brano in duetto con Emis Killa

Non solo tormentoni nell’estate 2024 ma anche canzoni che faranno molto discutere come il ritorno al rap (non da classifica estiva) di Fedez che nel nuovo singolo sarà affiancato da un amico di lunga data, Emis Killa.

Accomunati dalla gavetta in strada e dai sacrifici fatti per arrivare ai propri obiettivi, Fedez ed Emis Killa si conoscono sin dall’adolescenza e hanno condiviso insieme tante esperienze nel mondo delle battle, dei contest e ancha da diverse collaborazioni (l’ultima nell’album di Fedez, Paranoia Airlines) ma anche discussioni.

Fedez Emis Killa, una mina per l’estate 2024

Ora i due rapper sono pronti a tornare a collaborare con una canzone di prossima uscita, la prima dopo le vicende burrascose che hanno coinvolto Fedez e Chiara Ferragni portando alla separazione della coppia più “instagrammabile” d’Italia.

E per questa nuova uscita Fedez lascerà da parte i tormentoni estivi che lo hanno visto protagonista negli ultimi anni, da quelli con J-Ax, fino a Mille e La Dolce vita, per proporre una canzone che racconta proprio gli eventi accaduti nella sua vita negli ultimi mesi e, ne siamo certi, farà molto discutere.

Il brano rappresenta la prima uscita discografica ufficiale di Fedez dopo il passaggio da Sony a Warner Music.

Nelle scorse settimane Federico ha postato diversi scatti in studio e in una di queste ha scritto: “In una foto c’è l’artista con cui ho registrato una mina che, quando uscirà, farà zittire tutti 🤫.”

Nella foto in questione è impossibile non riconoscere proprio Emis Killa. Insomma, il conto alla rovescia è partito.