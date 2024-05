Lo sfogo social di Lazza: “Detesto quelli che ‘rinnovati’ ma poi quando fai una cosa nuova non la capiscono”

Dopo aver annunciato nelle scorse settimane il suo Locura Tour, una serie di live che faranno seguito al nuovo disco, ad oggi non ancora annunciato, Lazza, si è lasciato andare sui social ad alcune considerazioni sul successo e i lati negativi della fama.

“Il mio disco è triste perché la fama è tossica” sono queste le parole che introducono lo sfogo, duro ma estremamente realistico, del rapper. La sua riflessione analizza qualcosa che ha ferito molti personaggi noti prima di lui, ovvero l’incapacità di molte persone, stampa compresa, di comprendere che anche una persona soddisfatta del proprio lavoro ed economicamente stabile, possa star male….

“Ultimamente ho scelto di fare poche interviste, anzi in realtà non ne ho fatte proprio. Quasi ogni volta che parlo con qualcuno mi chiedo se mi stia davvero ascoltando o semplicemente cerche di portarsi a casa un contenuto che faccia parlare. Detesto il fatto che ci sia qualcuno che pensa che gli sia tutto dovuto, detesto che nella testa di certa gente noi artisti dovremmo essere sempre felici e disponibili perché facciamo un sacco di soldi, e quindi a noi una giornata no non è mai concessa. SPOILER: i soldi non sono tutto.“

Lazza, ormai prossimo all’annuncio del nuovo disco, un progetto che avrà il compito di succedere a Sirio, album che ad oggi conta oltre 450.000 copie/unità vendute pari a 9 dischi di platino, un numero record nell’era FIMI, continua il suo discorso spiegando le difficoltà di essere compreso.

“Detesto quelli che ‘rinnovati’ ma poi quando fai una cosa nuova non la capiscono e quindi ‘eri meglio prima, sei cambiato, venduto’. La realtà è che quelli che dicono così non ci capivano un caxxo prima e non ci capiscono un cazzo oggi. E non sanno quanto impegno c’è dietro il realizzare un’idea. Ma d’altronde chi sa fare fa chi non sa fare insegna.”

Pochi giorni fa Lazza ha condiviso il video del baby shower in cui lui e la sua compagna scoprivano il sesso del loro primogenito, un maschietto…

“Detesto condividere troppo la mia vita privata perché è come se le mie cose diventassero di tutti, però o lo faccio io o qualche ficcanaso lo fa al posto mio per fare scoop“

Lo sfogo del rapper si chiude con una nota positiva, l’aspetto del suo lavoro che ama di più, quello dei live…

“L’unico lato veramente positivo del mio lavoro sono i concerti, ai quali sono grato di vedervi sempre più gasati e numerosi. Scusate lo sfogo.“

Ricordiamo che Lazza tornerà live dal 2025 con il Locura Tour. Queste le date: