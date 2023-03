Un buon inizio per Laura Pausini... il nuovo singolo nel giorno del lancio è il brano più passato dalle radio italiane

Venerdì 10 marzo è uscito il nuovo singolo di Laura Pausini, Un buon inizio e dai primi risultati questa ripartenza sembra essere ottima per la cantante. A testimoniarlo sono innanzitutto le radio italiane attraverso i dati ufficiali EarOne.

Il nuovo brano, scritto da Laura con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, è infatti entrato subito in rotazione in tutte le radio Italiane, dai grossi network alle radio regionali.

Questa potrebbe sembrare una cosa scontata ma gli addetti ai lavori sanno benissimo che non lo è. Infatti non tutte le radio scelgono di programmare un singolo, anche se questo appartiene ad un’artista famosa e amata come Laura Pausini. E sopratutto non tutte le radio scelgono di farlo fin da subito nel giorno del lancio.

Questo merito, va detto, è della canzone, estremamente radiofonica, della lungimiranza della Pausini ma anche dell’ottimo lavoro che la nuova dirigenza Warner Music Italy sta facendo sul progetto della cantante riportandola ad essere una priorità assoluta, come del resto è per meriti conquistati sul campo, a differenza della precedente gestione.

È stata proprio EarOne, l’azienda leader del settore che fornisce i dati sui passaggi radiofonici italiani a comunicare che Un buon inizio è il brano più trasmesso nelle radio italiane nella giornata di venerdì 10 marzo.

Venerdì prossimo sapremo se il pezzo sarà anche il più passato della settimana, un traguardo non da poco se contiamo che nonostante i grandi successi, anche internazionali e gli ottimi piazzamenti in radio ottenuti in trent’anni di carriera dalla Pausini, andando a memoria solo il singolo Benvenuto del 2011 è riuscito ad arrivare al primo posto dell’Airplay radiofonico.

Insomma, per Laura Pausini sembra essere realmente Un buon inizio dopo che, come da lei stessa affermato al Tg1, “In questi anni delle persone mi hanno fatto sentire fragile e insicura…” per poi aggiungere: e io non voglio stare così, io voglio meritarmi quello che ho, quello che avrò. Voglio sudare, voglio avere paura.”