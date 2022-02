Laura Pausini svela uno degli idoli musicali di sua figlia Paola...

Da qualche giorno Laura Pausini ha lanciato il videoclip ufficiale del suo ultimo singolo, Scatola. Un viaggio nel passato e nell’adolescenza della cantante oggi a sua volta madre di Paola, nata dall’unione con il compagno Paolo Carta.

Il nuovo brano, scritto dalla Pausini con Madame, Shablo e Luca Faraone, farà parte del film Laura Pausini – Piacere di conoscerti in uscita il 7 aprile prossimo su Amazon Prime Video. Una pellicola ideata dalla cantante con Ivan Cotroneo, che dirige anche, che prova a rispondere alla domanda: come sarebbe stata la vita della Pausini se nel 1993 non avesse vinto il Festival di Sanremo con La Solitudine.

Nel videoclip, che potete vedere. qui, tanti rimandi agli anni ’80 attraverso i poster appesi nella camerate di Laura. Da Eros Ramazzotti agli Spandau Ballet. All’inizio del clip, probabilmente involontario, anche un richiamo ad una delle serie preferite della cantante, Twin Peaks, con la madre che la chiama dalla stanza di sotto come accadeva in una delle prime scene della serie di David Lynch con Laura Palmer (“Al liceo guardavo Twin Peaks e volevo essere Laura palmer. M’immaginavo sulla spiaggia, avvolta nella plastica, con Marco che veniva a salvarmi...” ha dichiarato Il Corriere).

Laura Pausini svela l’idolo della figlia Paola

Per il lancio del videoclip Laura ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della sera dove racconta come è nata la collaborazione con Madame che, tra l’altro, le ha insegnato lo slang dei giovani di oggi, da Boomer a Cringe passando per Goat.

Nel corso dell’intervista la Pausini ha anche svelato qual’è uno degli idoli musicali di sua figlia Paola, 9 anni da poco compiuti…

Paola ha i suoi idoli come Matteo Romano. Dopo l’esibizione a Sanremo l’ho chiamata per chiederle se avessi cantato bene. Risposta . Quando canta Matteo?

Infatti poi ho bussato al camerino di Matteo per chiedergli di fare un video di saluto per mia figlia. Lui è stato gentilissimo. Non tutti lo sono.

Nei giorni scorsi Laura Pausini è stata anche ospite dei prestigiosi riconoscimenti latini, il Premio Lo Nuestro, con un’esibizione in collegamento da Roma in cui ha presentato la versione spagnola di Scatola, Caja.