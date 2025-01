Doppio ruolo per Laura Pausini al Premio Lo Nuestro 2025: conduttrice e candidata

Laura Pausini condurrà la cerimonia del Premio Lo Nuestro 2025, insieme a Thalia e Alejandra Espinoza.

Il Premio Lo Nuestro, organizzato dalla rete televisiva americana Univision, celebra dal 1989 i più grandi artisti della musica latina a livello mondiale. Tra i vincitori più celebri figurano Ricky Martin, Shakira, Jennifer Lopez e Thalía oltre ovviamente alla nostra Laura Pausini.

Laura ha una lunga storia di successi al Premio Lo Nuestro, con 16 nomination e 4 vittorie, tra cui spiccano il Premio alla Carriera ricevuto nel 2015 e il titolo di Artista Femminile Pop dell’Anno vinto per tre volte. La sua prima partecipazione risale al 1995, quando vinse nella categoria Nuova Artista Pop dell’Anno.

Per la Pausini, unica artista italiana che si è aggiudicata questo ambito riconoscimento, quella del 2025 sarà la seconda edizione da co-conduttrice dopo quella del 2018.

Laura Pausini al Premio Lo Nuestro 2025

LAURA PAUSINI sarà quindi una delle conduttrici della cerimonia del Premio Lo Nuestro 2025, che si terrà il 20 febbraio presso il Kaseya Center di Miami. L’artista italiana più amata nel mondo latino sarà affiancata da Thalia e Alejandra Espinoza, che condivideranno il palco in una serata dedicata alle più grandi star della musica latina.

La Pausini non sarà presente al Premio Lo Nuestro solo come conduttrice, la cantante ha infatti ottenuto anche due nomination: quella come miglior artista Pop Femminile dell’anno (nona nomination con due vittorie in questa categoria) e per la Canzone dell’anno – Ballata Pop con Roma, brano in collaborazione con Luis Fonsi.

La cantautrice dei record con più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e oltre 5 miliardi di streamings, riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero, è reduce da un tour con oltre 500.000 presenze.

La 37ª edizione del Premio Lo Nuestro sarà trasmessa il 20 febbraio 2025 in esclusiva su Univision, Unimax e Vix, a partire dalle 7 p.m. (ET) / 6 p.m. (CST) / 1 a.m. (CET).