Laura Pausini, dopo aver conquistato meritatamente il Golden Globe per il brano Io Sì (Seen), è ora nella cinquina delle nomination ai Premi Oscar. Un riconoscimento che arriva dopo il terzo disco di platino ottenuto per le vendite dell’album Fatti Sentire.

Io Sì (Seen) porta la firma, oltre che della cantante, di Niccolò Agliardi e Diane Warren. Quest’ultima è alla dodicesima nomination all’Oscar nella categoria Best song ma, fino ad oggi, non è mai riuscita a portare a casa l’ambita statuetta.

Laura Pausini ha incontrato la stampa nazionale e internazionale in una conferenza via Zoom.

Queste le prime parole pronunciate dalla pluripremiata artista che rispondendo alle domande ha espresso tutta la sua emozione per questo momento.

È un mio dovere nei confronti della vita non arrendermi perché I premi sono bellissimi, ma significano qualcosa. Non vuol dire essere arrivata, per me ogni volta è come ricominciare verso qualcosa di nuovo. Questo a volte mi spaventa, sono una donna, ma ho ancora molto di quella ragazzina che a 18 anni è andata a Sanremo.

Dentro di me è nato il desiderio di non accontentarmi, ho sempre cercato di fare il meglio che posso. Quello che ho provato quando ho vinto il Golden Globe e ho saputo della nomination all’Oscar sono sensazioni che non so spiegare… mi sento piccola rispetto a queste cose così grandi.

“Io non so che cosa ha di particolare la mia vita. Da quando ho vinto Sanremo mi chiedo costantemente perché tutto questo capita a me e mi ha dato un grande senso di responsabilità.

Quello della nomination all’Oscar è un risultato che ha dell’incredibile e che pone Laura Pausini ancora di più all’attenzione internazionale.

Confesso che in passato dopo una nomination non mi sono mai aspettata niente ma questa volta se non vinco mi romperebbe un po’!

“Quando ricevo una nomination provo un po’ di ansia anche perché mi aspetto sempre molto da me stessa. I primi anni non capivo perché succedeva tutto a me.

Il brano, colonna sonora del film di Edoardo Ponti La Vita Davanti a Sè, sta ottenendo un grande successo negli Stati Uniti, nonostante sia cantata in italiano. Il brano attualmente è tra i 30 più trasmessi dalle radio americane.

“Tanti americani sono innamoratissimi della mia voce e questo me lo dicono i giornalisti statunitensi. Da due settimane lì sta esplodendo nonostante non sia cantata in inglese. E’ una grande soddisfazione andare all’estero e sentire cantare in italiano! Quando è così… cominci un po’ a tirartela!”

Un successo costruito giorno dopo giorno senza badare troppo al marketing.

All’estero ho meno paura. Qui in Italia sento questa grande responsabilità e la volontà di portare sempre dei risultati. Questo è l’unico paese nel mondo in cui ho fatto un tour negli stadi. Per esempio il Sudamerica mi ha formato più come donna che per i risultati. Da quelle parti mi hanno insegnato ad avere forza.

Io amo rimboccarmi le maniche sempre e quello che mi è accaduto negli ultimi 28 anni non è solo una questione di fortuna! Ho fatto un lavoro dentro di me. Io sono così.

“Quando abbiamo vinto il Grammy non avevamo più singoli fuori. Avremmo potuto sfruttare la situazione in modo differente. Ci sono delle regole che sono cambiate nel tempo, ma per me è fondamentale cantare dal vivo e presentare al pubblico i miei brani.

Un successo dopo l’altro e una dedica speciale.

Ora siamo molto gasate. Lei non ha nessuna intenzione di perdere l’Oscar ed è innamoratissima del messaggio del film. Per questo crede che questa canzone sia la più speciale.

“La sento tutti i giorni da agosto. Noi ci siamo conosciute nel periodo in cui ho vissuto a Los Angeles e anni fa abbiamo provato a fare canzoni insieme, ma non siamo mai riuscite a trovare la giusta chiave.

Una menzione speciale per la compositrice Diane Warren che, nonostante sia alla dodicesima nomination, all’ Oscar ancora non ha mai trionfato.

Un pensiero anche riguardo al Festival di Sanremo del quale è stata ospite due settimane fa.

“A Sanremo non canto mai bene! Sono troppo emozionata!

Condurre il Festival? Non lo so… Non nel 2022 visto che ho intenzione di pubblicare un disco, ma chissà…

In passato la Rai lo ha chiesto a me e Paola Cortellesi e anche Bonolis me lo propose, ma finora non ho accettato perché non mi sento in grado.

Se un giorno dovesse succedere non farei la direzione artistica, che potrei lasciare a Niccolò Agliardi. Io sono plagiabile e non sarei in grado di fare un cast senza i miei amici.

Sanremo bisognerebbe farlo in un momento in cui si è libere e con la voglia di divertirsi!”