Laura Pausini racconta l’incontro con Madame, il loro rapporto e la nascita di “Scatola”

Venerdì 20 gennaio 2022 alle ore 20 è uscito in tutto il mondo, dopo una presentazione live in 3d sui maxi schermi di grandi città (New York, Miami, Mexico City, Milano Roma etc…) Scatola, il nuovo singolo di Laura Pausini scritta, tra gli altri con Madame.

Il brano, che vede le firme per quel che riguarda la musica anche di Shablo e Luca Faraone e la produzione di Shablo, Paolo Carta, Madame e Faraone, è parte integrante del film in uscita prossimamente su Amazon Prime Video in 240 paese… Laura Pausini – Piacere di conoscerti.

Dopo le parole colme di entusiasmo di Madame, che debutta come autrice per altri artisti proprio questo brano, ecco come la Pausini ha raccontato l’incontro con la giovane cantautrice, e la nascita di Scatola.

LAURA PAUSINI MADAME l’incontro che ha dato vita a Scatola

La vita di Scatola è iniziata qualche giorno dopo la finale del Festival di Sanremo, il 10 marzo del 2021, quando Francesca dopo aver visto una foto postata dalla Pausini su Instagram, una foto con le sue compagne di classe, ha deciso di scrivere a Laura. Ecco il racconto di Laura Pausini sui social…

10 Marzo 2021 | Roma.

Arriva un messaggio.

È un mp3 di Madame

00:41

Eccolo qui quel momento fissato nella memoria e nello screenshot

È nata così Scatola

Mi hai detto che avevi visto una foto con le mie compagne di classe e ti sei messa a scrivere questa storia.

Io mentre l’ascoltavo capivo che sarebbe stata la canzone perfetta per raccontare ciò che avevo pensato per PIACERE DI CONOSCERTI il film che uscirà per Amazon Prime Video.

Perché io questa canzone la vedo come un dialogo tra me stessa e la Laura adolescente.

Laura ha poi raccontato il rapporto con Madame, frutto di un vero e proprio scambio generazionale….

Ci abbiamo lavorato un po’ per avvicinarla al mio mondo e tu sei stata fenomenale nell’assecondarmi ma tenendo sempre il tuo punto di vista, attenta, rispettosa e dritta come una scheggia. Più ti conoscevo più mi piacevi.

Poi…le nostre chiacchierate, un po’ da psyco, te che mi insegni le parole che si dicono oggi, e io che ti chiedo se non era più semplice usare quelle originali in italiano ( parola di boomer ).

…poi io che ascolto raccontare le tue verità, le tue idee. Riconosco tante cose di me stessa a 20 anni osservandoti.

lo non vedo l’ora che il mondo conosca il tuo talento Fra, che come ti dico sempre è nella tua musica ma soprattutto nella tua personalità.

Madami (come si pronuncia il tuo nome in Brasile) at voi ben (questo invece è dialetto romagnolo, che rimane sempre il numero uno e che vuole dire : ti voglio bene)

Lau

Qui a seguire il visual Video di Scatola pubblicato su YouTube che è già nella Top 10 delle tendenze della sezione musica.