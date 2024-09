Laura Pausini continua a regalarci indizi sui social e su… Spotify!

È passata meno di una settimana da quando Laura Pausini, tramite la sua pagina Instagram, ha fatto intuire che sarebbe presto arrivata nuova musica. Ve lo abbiamo raccontato anche noi pochi giorni fa, ma siamo ancora qui perché la cantante di Solarolo continua a seminare indizi sui social e non solo. Scopriamoli insieme!

LAURA PAUSINI, GLI INDIZI SUI SOCIAL E SU SPOTIFY

Prima di passare agli ultimi indizi, ricapitoliamo cosa ci ha regalato Laura Pausini durante questa settimana. Due giorni fa, sulla sua pagina Instagram è stata postata una foto del suo occhio con una didascalia che sembrava parlare abbastanza chiaro (per chi se lo fosse perso, ne abbiamo parlato qui).

Passa un solo giorno – parliamo del 19 settembre – e Laura Pausini posta tre foto, che la ritraggono con un particolare vestito bianco, e scrive: «La vita ricomincia. Yo sigo con mi vida».

Sono dunque sorte molte domande, soprattutto nella sezione dei commenti. C’è chi pensa che possa essere una frase di un probabile nuovo singolo o, addirittura, il titolo stesso con annessa la traduzione in spagnolo. Altri, invece, sostengono che si tratti di una semplice frase per riempire la didascalia di Instagram.

Arriviamo così a oggi, venerdì 20 settembre, giorno in cui la Pausini ha deciso di iniziare a fare sul serio con gli indizi. Con un post (sempre su Instagram) composto da ben undici foto, la regina del pop italiano ha infatti annunciato che da questo momento “iniziamo a giocare davvero”.

Questa la didascalia, che riportiamo solo in italiano:

«A CIO’ – In questi giorni vi ho lasciato degli indizi che solo i più attenti hanno notato. Adesso iniziamo a giocare davvero! I passaggi sono semplici: entrate sul mio profilo Spotify; cercate attentamente tra i canva delle mie canzoni di Anime Parallele; una volta radunati gli indizi, componete il puzzle. Il resto lo scoprirete qui più avanti. 👁️».

LAURA PAUSINI, QUALCHE RIFLESSIONE SUGLI INDIZI

Anche noi, come tutti i fan di Laura Pausini, siamo andati alla ricerca degli indizi e abbiamo cercato di trarre le nostre conclusioni.

Nei canva delle canzoni di Anime Parallele, si alternano video della Pausini stessa, di persone e di un deserto. Ci sono: delle cuffiette in Durare, delle manette in Tutte le volte, un guinzaglio in Dimora naturale, una chitarra nella title track Anime Parallele e un velo da sposa in Davanti a noi. Tutti questi oggetti sembrano portare ad un topic comune, ovvero un legame.

In tutti gli altri brani, invece, spunta il deserto sopra citato. Facendo più attenzione alla costituzione delle dune e delle ombre, è possibile leggere delle lettere. Dopo averle apparentemente riconosciute e unite, la frase che si viene a creare è: “SE TE NE VAI CIAO“.

A questo punto, due dei tre indizi che la regina del pop italiano ci ha regalato iniziano ad avere un senso. Ad esempio, si può creare la seguente frase: “SE TE NE VAI CIAO, LA VITA RICOMINCIA“.

Davanti a questo scenario, sorgono nuove curiosità: la frase è effettivamente corretta? È una frase di un suo prossimo singolo in arrivo? Oppure stiamo andando completamente fuori strada?

Le uniche risposte giuste probabilmente si avranno a partire dal 24 settembre, data che Laura Pausini ha citato sotto uno degli ultimi suoi post su Instagram e indirizzato con più precisione agli iscritti al suo fanclub, i primi fortunati che – a quanto pare – riceveranno la tanto attesa risposta a questi indizi.