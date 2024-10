LaNobileA, “Diamanti” feat Barbara Catera è il nuovo singolo estratto dall’EP “Tantamuri”

In rotazione radiofonica da venerdì 4 ottobre, Diamanti feat Barbara Catera è il nuovo singolo di LaNobileA, tratto dall’EP Tantamuri (DMB Production / Sony Music), disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 27 settembre.

Preceduto da Zagara Miele e Sale, Libellule Armate e Solo Chimica, il brano racconta di come, in fondo ad un pozzo, nel buio ci sia sempre un modo per ricominciare, ripartire, migliorarsi e lasciarsi andare. Di fatto, l’amore è ovunque e si manifesta in vari modi: verso qualcosa o qualcuno, verso noi stessi, la natura, un’anima sconosciuta, un figlio, un genitore, la vita.

“Bisogna lasciarsi andare a pieno, aprire il cuore a questo meraviglioso sentimento, che è un dono grande anche se spesso ci lascia delle profonde ferite”.

LaNobileA e barbara catera: da “tantamuri” a “diamanti”

Realizzato in collaborazione con Barbara Catera e prodotto da Rory Di Benedetto, l’EP Tantamuri contiene cinque tracce e affronta il tema dell’amore, della passione, del passato, delle emozioni e della forza.

Il fil rouge? La presenza costante della Sicilia, terra nativa dell’artista, così arida e apparentemente chiusa ma capace di renderci liberi come il vento, profondi come il mare e fermi come la terra.

“Questo EP è una conclusione terrena e viscerale, con tutto l’amore e la verità che sono riuscita a trovare dentro di me. È un pezzo di cuore”.

Di seguito riportiamo la tracklist dell’EP: