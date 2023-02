L’ANALISI: Sanremo 2023, quale canzone per l’Italia all’Eurovision Song Contest?

Sanremo 2023 aspettando Eurovision 2023.

Nel pieno del Festival di Sanremo 2023, si infiamma il dibattito sulle canzoni in gara e su chi possa laurearsi vincitore della kermesse canora più attesa dell’anno. Come ogni anno, la vittoria al Festival va di pari passo con la scelta del rappresentante italiano al prossimo Eurovision Song Contest (in programma a Liverpool (Regno Unito) dal 9 al 13 maggio prossimi) – un appuntamento sempre più sentito e a cui l’Italia si presenta puntando a continuare una serie positiva di cinque piazzamenti consecutivi nei primi 6 posti.

Il regolamento di Sanremo prevede che sia la canzone vincitrice a guadagnare il ticket per l’Eurovision, pur lasciando aperta la possibilità di un rifiuto se l’interprete non lo desiderasse. In ogni caso è stata la stessa presidente RAI Marinella Soldi a ribadire, nella prima conferenza stampa, che sarà il vincitore di Sanremo a partire per Liverpool – cosa che fa pensare, se ancora ci fosse motivo per dubitarlo, che tutti i 28 artisti siano pronti ad accettare di buon grado questa eventualità.

Ma quale tra le canzoni in gara ha il maggiore potenziale per un buon piazzamento nel concorso musicale più seguito d’Europa? Andiamo ad analizzare un’ipotetica top7 di brani sanremesi che, per un motivo o per l’altro, vedremmo bene sul palco dell’Eurovision 2023.

