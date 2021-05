Laila Al Habash lancia il singolo “Ponza” e il primo tour ufficiale

Dopo il primo Ep Moquette, Laila Al Habash pubblica un nuovo singolo dal titolo Ponza. Il brano è negli store digitali per Undamento dal 21 maggio 2021. L’artista italo-palestinese annuncia anche il suo primo tour ufficiale, in partenza a giugno.

Il nuovo brano di Laila Al Habash sa di estate e di freschezza. Il ritornello pop ha l’obiettivo di entrare in testa e incollarsi nella mente degli ascoltatori. La canzone esprime tutto il carisma, l’ironia e l’onestà della giovane artista.

A proposito del brano, Laila Al Habash dice: “Ponza è un’isola splendida, ruvida e cristallina a poche ore dal Raccordo Anulare in cui ho incastonato innumerevoli ricordi felici. Ponza è anche la cornice di una litigata apocalittica, di quelle in cui le parole corrono così veloci che è meglio fermarsi prima di rovinare tutto per sempre. La rabbia a volte però è bella, perché ci spinge all’estremo dei sentimenti. “Ponza” è una canzone che racconta di quella bellezza particolare dei sentimenti veri che escono fuori quando tutto sembra stia per rompersi, come in una rissa che finisce ad abbracci e dichiarazioni di affetto”.

Ponza, scritta da Laila Al Habash, è prodotta da Niccolò Contessa e STABBER.

Laila Al Habash, il tour estivo 2021

Le canzoni di Laila Al Habash hanno un sound fluido che si mescola con un gusto pop sempre personale. Le melodie e la scrittura richiamano altri mondi. Adesso, l’artista è pronta a portare il suo mondo musicale sul palco. Ha infatti annunciato il suo primo tour ufficiale per l’estate 2021.

Ecco le prime date annunciate:

01 giugno – Eur Social Park @Roma

05 giugno – MI MANCHI @Milano

04 luglio – Ferrara sotto le Stelle @Ferrara

08 luglio – Mutazioni @ Rocca di Bagnara (RA)

Il booking è a cura di DNA Concerti. Il calendario del tour è in continuo aggiornamento.