E’ uscito per Undamento Moquette, l’Ep di debutto della talentuosa artista Laila Al Habash. Il progetto è prodotto da Niccolò Contessa (I Cani) e Stabber.

Morbido, caldo, accogliente e sporco. Moquette è il primo Ep di Laila Al Habash, cantautrice Italo-Palestinese classe 1998 tra gli artisti emergenti che più si stanno facendo notare nella nuova scena italiana, un concentrato di freschezza e personalità.

Anticipato dai singoli Doppio taglio e Brodo, il disco si compone di cinque brani che ti trasportano nell’immaginario di Laila, suoni avvolgenti e grezzi che fanno da sfondo a un flusso di parole dolci e sincere.

Un racconto intimo e sfacciato che sgorga dal cuore di una giovane donna e si poggia su una scrittura delicata e diretta.

Questa la tracklist.

1. Flambé (prod. Niccolò Contessa)

2. Brodo (prod. Stabber)

3. Paranoia (prod. Niccolò Contessa)

4. Soffice (prod. Stabber)

5. Doppio taglio (prod. Stabber)

Mixato e masterizzato da Andrea Suriani presso Alpha Dept, Studios.

Fotografia cover di Tommaso Biagetti.

Grafica cover di Caterina Adele Michi.

“È molto bello vedere il mio ep muovere i primi passi nel mondo, dopo che è stato per un bel po’ dentro la mia testa e in varie cartelle di computer. Voglio regalarvi questi frame in Super 8, che racchiudono l’atmosfera che ho respirato creando Moquette, che c’era nell’aria in generale con tutte le persone che ci hanno lavorato insieme a me. come se vi facessi vedere la cameretta dove è cresciuto.”