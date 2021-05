La Rappresentante Di Lista: svelate le prime date di My Mamma Tour Estate 2021

La Rappresentante Di Lista My Mamma Tour

Dopo un Festival di Sanremo concluso con un piazzamento di poco fuori dalla Top Ten con il brano Amare, La Rappresentante di Lista torna sul palco, con un tour di cui sono state svelate le prime date estive.

Per La Rappresentante Di Lista sarà l’occasione di tornare a suonare dal vivo full band. La formazione prevede, oltre alla cantante Veronica Lucchesi e al polistrumentista Dario Mangiaracina (piano, chitarra, basso e cori), Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra elettrica e acustica, percussioni e cori) e Roberto Calabrese (batteria).

“Voglio raccontarti il mio strano sogno: eravate in tanti, eravamo in tanti. Tutti lì.

Sembrava difficile e invece adesso è realtà. Sembrava impossibile ed eccola qua.

Palchi, tour, live, musica dal vivo, concerti, folla, amplificatori, baci, occhi lucidi e cantare a squarciagola. Chiamatela come volete, per noi questa è vita.

Queste sono le prime date del My Mamma Tour Estate 2021 durante il quale vi racconteremo finalmente le nostre canzoni e tutto l’universo che abbiamo immaginato per loro. Il calendario verrà aggiornato più avanti e stiamo lavorando per arrivare in tutta Italia. Il link per le prevendite lo trovate in bio e nelle storie. A presto,

LRDL”