“La follia della dolce vita”: il nuovo disco del cantante, pianista e compositore Stefano Signoroni

Dispnibile da venerdì 29 novembre su tutte le piattaforme digitali, “La follia della dolce vita“, il nuovo album di Stefano Signoroni.

Il progetto è stato anticipato dai singoli “Quando quando quando“, uscita a luglio, e “La vita“, uscita l’11 ottobre scorso, entrambe rivisitazioni di grandi classici della storia italiana.

Il cantante, pianista e compositore ha lavorato con grandi artisti come Eros Ramazzotti e Paolo Jannacci, firmato colonne sonore di film, e con il suo progetto “Stefano Signoroni and the MC Band” calcato i palchi di varie location come il Blue Note Milano e tante altre tra le più glamour al mondo.

stefano signoroni – la follia della dolce vita: la tracklist

Di seguito la tracklist del nuovo album di Stefano Signoroni:

Settembre a Montecarlo Straordinariamente (feat. Alessandro Ristori) I Only Want To Be With You Quizas Quizas Quizas Mio Dolce Pensiero Dream a Little Dream of Me Quando quando quando Please Release Me La Vita La Follia della Dolce Vita

L’artista presenterà il nuovo disco per la prima volta dal vivo a Villa d’Este, sul lago di Como, venerdì 29 novembre nell’imperdibile evento “Musica travolgente e charme senza tempo: Stefano Signoroni & The MC Band, il ritmo dell’eleganza“.