Kina con “Now I’m Alone” esorcizza solitudine e nostalgia

Kina è stato il primo italiano a raggiungere un miliardo di streaming su Spotify con il brano originale Get you the moon. Adesso, il producer napoletano torna con nuova musica. Il singolo si intitola Now I’m Alone ed è disponibile dal 27 settembre 2024.

La canzone è una ballad nostalgica, che rispecchia il mood rilassante e malinconico delle produzioni di Kina. Now I’m Alone affronta il tema del senso di vuoto lasciato da una perdita.

Nel brano, il producer è accompagnato dalla voce delicata di Robin Cause che ben si adatta all’atmosfera e all’argomento del pezzo. Il risultato è un conforto tenero ma potente, che vuole allontanare la nostalgia e il senso di solitudine.

A proposito della canzone, Kina racconta: “Quando ho iniziato a lavorare a ‘Now I’m Alone’ è stato come se tutto quello che avevo dentro potesse finalmente trovare uno sfogo. È una canzone che nasce da un forte sentimento di solitudine e confusione, quei momenti in cui non vuoi accettare che qualcosa sia finito, anche se senti che ti sta svanendo davanti”.

L’artista prosegue: “La musica è sempre stata il mio modo di elaborare emozioni troppo intense per essere espresse a parole, e questa traccia, anche grazie alla grande voce di Robin Cause, è il mio modo di esprimere il forte senso di nostalgia per momenti andati”.

Kina conclude con un auspicio: “Spero che chiunque conosca questo dolore possa trovare conforto in questa canzone, anche se solo per pochi minuti”.