Kina è il primo italiano a raggiungere un miliardo di streaming su Spotify

Arriva un traguardo importante per Kina, artista napoletano classe 1999. È lui infatti uil primo artista italiano a raggiungere con un solo pezzo, originale, il miliardo di streaming su Spotify.

Kina nasce ad Acerra, vicino Napoli, nel 1999 e fin da bambino si avvicina al mondo dell’elettronica grazie al padre.

La sua formazione avviene inizialmente seguendo tutorial su YouTube e all’età di soli 12 anni comincia a fare musica che pubblica su SoundCloud. Questi primi brani, canzoni progressive ed electro-house, lo portano a firmare un contratto in America con la Columbia Records nel 2018.

Da quel momento la sua musica raggiunge miliardi di persone in tutto il mondo scalando le più importanti classifiche di musica sad lo-fi. Kina raggiunge una popolarità che nessun produttore di questo genere aveva raggiunto fino a quel momento.

Dal 2018 pubblica altre tracce, tra cui “Can We Kiss Forever?”, che collezionano milioni di riproduzioni, fino ad arrivare al suo primo album “kinamood” nell’estate del 2023, preceduto nel 2020 dall’EP “Things I Wanted To Tell You”.

La sua è una musica che travalica i confini e che si nutre di atmosfere internazionali. Ad oggi Kina, che vive tra Lisbona e Los Angeles, conta più di 20 dischi di platino, 51 miliardi di visualizzazioni su TikTok, 15 miliardi di views su YouTube e 7 milioni su Shazam.

Kina il record su Spotify

Il record di Kina ha preso forma il 25 marzo 2024 quando il singolo “GET YOU THE MOON”, la voce è del cantante americano e co-autore del testo, Snøw, ha superato il miliardo di stream sul solo Spotify.

Questo brano è rimasto nelle classifiche mondiali di Spotify per più di 450 giorni di fila e ha raggiunto poco dopo anche la seconda posizione della Top TV Songs di Billboard, classifica dedicata alle colonne sonore.

Al momento Kina è in studio al lavoro su nuova musica.