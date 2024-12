Kimono interpreta “Ricominciare”, il singolo principale della colonna sonora del gioco “On Your Tail”

La vincitrice di X Factor 13 Kimono interpreta Ricominciare, il singolo principale della colonna sonora di “On Your Tail“, videogioco della Nintendo sviluppato dallo studio indipendente italiano Memorable Games. Il brano è disponibile da lunedì 16 dicembre su Youtube e sulle piattaforme digitali.

La canzone è stata composta da Pietro Milanesi e rappresenta l’anima musicale del gioco, un vero e proprio connubio tra musica e video giochi e, di per sé, un inno all’avventura e alla scoperta personale.

“ON YOUR TAIL”: KIMONO, “RICOMINCIARE”

“On Your Tail” è un gioco di simulazione di vita con una trama investigativa, che unisce relax e mistero. Ambientato nell’incantevole villaggio marittimo di Borgo Marina, il gioco segue le avventure della curiosa e intrepida Diana alla ricerca della vacanza estiva perfetta. Ma per Diana, vacanza significa tre cose: esplorare, conoscere gli abitanti del villaggio e svelare i misteri locali più intriganti.

«Abbiamo scelto di includere una title track per celebrare l’italianità di “On Your Tail“, riflettendo l’importanza che la musica ha nella nostra cultura e il suo potere di amplificare l’esperienza narrativa. Ricominciare aggiunge valore all’intera produzione, rendendo il viaggio a Borgo Marina ancora più memorabile»

Sull’esperienza, Kimono racconta: «Essere parte del progetto “On Your Tail” è stato un onore e una gioia immensa. Da appassionata di videogiochi sin da bambina, poter contribuire con la mia voce a un titolo così speciale è un sogno che si avvera. Grazie a tutto il team per questa meravigliosa opportunità».

Anche Pietro Milanesi, compositore della colonna sonora, spiega: «Ho scritto Ricominciare cercando di rispecchiare l’esperienza e i sentimenti di Diana durante il suo soggiorno a Borgo Marina, ma lasciando libertà all’ascoltatore di interpretare il brano in maniera propria al di fuori del contesto del gioco. Musicalmente, ho voluto di mischiare sonorità spiccatamente anni Ottanta con una produzione moderna e rimandi al tema principale della colonna sonora».

E su Kimono aggiunge: «Sono molto felice della collaborazione con Kimono, la quale fin dall’inizio a fatto propria l’interpretazione del brano con una performance incredibile».