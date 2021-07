Ketama126 dopo la polemica contro Spotify annuncia le date del tour estivo

Ketama 126 ha appena annunciato le date del suo tour estivo. Solo qualche giorno fa si è reso protagonista di una coraggiosa presa di posizione contro Spotify Italia e Andrea Favale, il Team Lead Editorial – Southern Europe (ovvero colui che guida il team editoriale di Spotify scegliendo le canzoni che vengono inserite nelle playlist editoriali).

Le accuse rivolte da Ketama 126 sono state mosse attraverso le storie del suo profilo Instagram e, dopo qualche ora, rimosse.

Ecco le parole scritte dall’artista:

“Il cancro della musica. Spotify siete una banda di colletti bianchi con mentalità da mafiosi, i

In particolare il vostro capo, Andrea Favale, che si permette di dire che un artista nel 2021 deve caricare un pezzo ogni 10 giorni altrimenti non sta ‘al passo con i tempi’.

Ho sempre voluto fare musica per essere indipendente e fare ciò che voglio, per non prendere ordini da te che sei il cancro della musica. Censurate Niko Pandetta che i suoi errori i ha pagati e ha cambiato mentalità, mentre lui avete la stessa mentalità che lui ha abbandonato.

Vi siete scordati che nel 2015, quando nessuno aveva Spotify, caricai Oh Madonna sulla vostra piattaforma mentre gli altri caricavano i pezzi sono su YouTube. Volete fare i mafiosi ma nessuno ha paura di voi, non ho bisogno di essere playlistato per fare l’artista e i numeri su YT senza promo lo dimostrano.

Siete la morte di libertà di espressione e dell’arte. So bene che fare la guerra a voi equivale a combattere i mulini a vento ma non riesco a tenermi dentro il rancore che ho per la gente che si comporta come voi e in qualche maniera devo eliminarlo altrimenti mi avveleno. Ricordatevi che nella vita esiste il karma e tutto torna.“