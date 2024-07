KEKKO dei Modà scatena il panico tra i fan: “Ho bisogno di capire se potrò riprendere la mia attività discografica”

Sono passati 10 anni da quando i Modà di Kekko Silvestre si esibivano per la prima volta con un concerto allo Stadio San Siro di Milano. Sono invece quasi due anni che la band non pubblica un nuovo album e ora attraverso i social, Kekko Silvestre ha deciso di raccontare cosa sta succedendo.

A novembre del 2023 è stato rilasciato l’ultimo singolo dei Modà, band che, ricordiamo, vanta l’ultimo disco di diamente conquistato da un album in Italia (Viva i romantici) e che conta nel proprio palmarés, oltre al disco di diamante, 31 platino e 10 dischi d’oro.

Il brano in questione, Il Foglietto col tuo nome, è stato pubblicato da indipendenti con distribuzione Artist First dopo i quattro dischi pubblicati con Friends & Partners.

KEKKO Dei Modà: ho bisogno di capire se potrò riprendere la mia attività discografica

“Ciao a tutti romantici, manco da un po’ e vi chiedo scusa.

Vi scrivo oggi a 10 anni dal nostro primo Sansiro, un sogno che ci avete aiutato a realizzare e per cui vi saremo grati tutta la vita.

Qualche mese fa vi avevo comunicato la fine dei lavori del nostro prossimo disco e l’inizio di quella che sarebbe potuta essere l’uscita e l’inizio del nuovo percorso live. Con voi sono sempre stato sincero e voglio continuare ad esserlo….” inizia così il posto del cantautore che continua ribadendo quanto lui e i Modà sono uniti nonostante il futuro appaia incerto…

“…Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla.

Mi scuso con tutti voi, e con i Modà (con cui siamo più uniti che mai). Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi…sicuro che mi possiate capire …

Vi amo”

Il post di Kekko è stato velocemente riempito di commenti di sostegno da parte dei fan che hanno voluto dar forza all’artista anche raccontando i propri momenti difficili.

Pochi invece i messaggi da parte di amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Tra loro, Francesco Facchinetti.