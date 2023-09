Modà: in anteprima per il gran finale all’Arena di Verona il nuovo singolo ‘Il foglietto col tuo nome’

Modà Il foglietto col tuo nome testo significato del nuovo singolo.

I Modà sono pronti a tornare con musica nuova.

Dopo il gran finale del tour all’Arena di Verona (il 28 settembre), arriverà i nuovo singolo Il foglietto col tuo nome (da venerdì 29 settembre) che verrà presentato in anteprima proprio durante l’evento. LEGGI QUI

Il nuovo singolo darà disponibile dal 29 settembre in radio e nei digital sotre.

Ho scritto questo brano qualche anno fa, all’inizio della depressione. La vita mi portava ad evitare una serie di cose che avrei voluto fare, avevo paura e inventavo scuse. Così, tutto quello che realmente volevo fare diventava rimpianto, e di rimpianti ci ho riempito la “soffitta” di cui parlo nel testo. Ho deciso di tirare fuori ora questo brano perché adesso, invece, sono in una fase della mia vita in cui voglio andare a recuperare tutti questi rimpianti, cercandoli nel buio di quella soffitta, per riportarli alla vita.

Ho cercato di universalizzare la canzone parlando di una donna perché c’è sempre una persona che ti resta dentro, può essere una donna, un uomo, un amico, e quando ripensiamo ai momenti vissuti ci accorgiamo di provare qualche rimpianto per cose non fatte o parole non dette.

E così, tra tutti i foglietti con scritti i rimpianti da recuperare, c’è “quello col tuo nome, quello che tengo sempre un po’ in disparte per ritrovarti sempre e non mischiarti agli altri”.