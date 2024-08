Kassimi riprende la strada da solista con il nuovo singolo “Contigo”

Kassimi ha lanciato il nuovo singolo Contigo.

Il nuovo brano del rapper, fra i più apprezzati della nuova scena torinese, è disponibile ovunque in licenza esclusiva per Warner Music Italy.

Kassimi prosegue nel suo percorso dopo il joint EP BDM SUMMER SEASON, pubblicato lo scorso luglio insieme a Yunes LaGrintaa, trainato dai brani PUERTO RICO e da MI CORAZÓN.

Kassimi è, quindi, ora pronto a riprendere la sua strada solista con Contigo che dà seguito al suo primo Ep Ninho De La Calle, pubblicato lo scorso marzo e arricchito dalle collaborazioni di Zeta Cooper, LJK, Néza, Fre_nky e lo stesso Yunes LaGrintaa.

Il brano è così descritto nel comunicato stampa:

Contigo vede ora Kassimi avvolgersi in atmosfere estive, leggere, da tramonto in spiaggia, per un singolo che si pone a metà tra una dedica d’amore e lo storytelling autobiografico al quale il rapper di Barriera di Milano ci ha sempre abituato.

La versatilità di Kassimi dopo diversi banger, anthem, brani più introspettivi e altri episodi sperimentali riprende da dove l’ha lasciato per un 2024 di progetti musicali.

Conosciamo meglio Kassimi

Oussama, in arte Kassimi, nasce nel 2003 in Marocco. A 15 anni arriva in Italia e agli inizi del 2020 si avvicina al mondo della musica, registrando e pubblicando il suo primo brano ufficiale Niente da perdere.

Da lì, con cadenza mensile, continua a pubblicare singoli fino a farsi notare da Rhove, che lo coinvolge nel brano La Famiglia del suo primo EP.

Nel 2023 arriva la firma ufficiale con Warner Music Italy, continuando un percorso di release che porterà al suo primo progetto ufficiale. Il 17 novembre 2023 pubblica MA VIE feat. Yunes LaGrintaa, seguito da Sentimenti feat. Zeta Cooper pubblicato il 2 febbraio, che ha anticipato il suo primo progetto, l’ep Ninho De La Calle pubblicato lo scorso 1 marzo.

L’immagine di copertina dell’articolo è tratta dalla pagina Instagram dell’artista.