Jerry Calà farà una grande festa all’Arena di Verona

Martedì 20 luglio Jerry Calà compie 70 anni e per l’occasione all’Arena di Verona ci sarà una grande festa.

Buon Compleanno, Jerry! è l’evento in cui ospiterà tanti amici.

Parteciperanno: Massimo Boldi, Gigliola Cinquetti, Ezio Greggio, J-Ax, Fausto Leali, Katia Ricciarelli, Sabrina Salerno, Shel Shapiro, Spagna, Fabio Testi, Maurizio Vandelli e Mara Venier.

Ci sarà, inoltre, la reunion de I Gatti di Vicolo Miracoli (Jerry Calà, Franco Oppini, Nini Salerno ed Umberto Smaila).

Sul palco con Jerry Calà anche la JerrySuperband e la Verona Young Orchestra, 70 musicisti diretti dal Maestro Diego Basso.

La JerrySuperband è composta da Davide Zoccolo (tastiere e arrangiamenti), Sabino Barone (batteria), Marco Beso (percussioni), Hermes Locatelli (basso), Piero Lopez (chitarre) e Debora Maffei (cori).

“Jerry, con una fantastica carriera di attore, entertainer e cantante, corona il sogno di quando era bambino:

festeggiare il compleanno con un grande concerto all’Arena di Verona.

Non sta più nella pelle, è emozionatissimo ma le cose non andranno come spera e lo spettacolo verrà interrotto di continuo dai tanti amici in arrivo per la sua esilarante festa in musica!”

Jerry Calà – Buon Compleanno, Jerry!

La festa inizierà alle ore 21 e durerà un paio durante le quali Jerry Calà non si risparmierà.

Gli anni del cabaret, i primi successi musicali, le sue frasi-tormentone sono tutte tessere del puzzle della sua carriera che racconteranno il suo percorso in questi 70 anni.

Racconti di vita vissuta, divertenti gag e canzoni indimenticabili, coinvolgerà gli spettatori, con l’ironia e la spensieratezza che lo hanno sempre caratterizzato.

Ricorderà gli anni in cui si esibiva, con I Gatti di Vicolo Miracoli, al Derby di Milano.

Ci sarà anche un omaggio a grandi artisti della musica italiana, da Franco Califano ad Enzo Jannacci, fino ai Pooh.

Jerry Calà sarà il mattatore della serata e si divertirà a riproporre le canzoni-simbolo delle commedie all’italiana di cui è stato protagonista al cinema.

Sapore di mare dei Vanzina, la colonna sonora di Vacanze di Natale, primo vero cine-panettone, che lanciò brani della disco music anni ’80 diventati hit storiche: I like Chopin e Maracaibo.

Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta in Radiovisione da RTL 102.5 e dai media del Gruppo Athesis.

Crediti:

Buon Compleanno, Jerry! è organizzato da Arena di Verona, Gruppo Editoriale Athesis e RTL 102.5.

In collaborazione con Givova e con il contributo di The Best Organization, ATV, AMT, Leaderform e Parco Giardino Sigurtà.

Biglietti: (inclusi i diritti di prevendita), platea 25 euro, primo anello 15 euro e secondo anello 5 euro.

