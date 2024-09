Jack Savoretti lancia il brano “Malinconia” prima del tour nei teatri

Jack Savoretti lancia il singolo Malinconia, in rotazione radiofonica dal 6 settembre 2024. Il brano è estratto dall’ultimo album dell’artista italo inglese, Miss Italia, pubblicato il 10 maggio 2024.

Il disco, il primo in lingua italiana per Savoretti, è entrato nella top 10 del nostro Paese. Anche all’estero ha avuto successo riportando il cantautorato italiano nelle classifiche europee, a partire da quella inglese e tedesca. L’album contiene 13 tracce, di cui 12 brani inediti e la bonus track Senza una donna (Without a woman) cantata con Zucchero. Tra gli inediti del disco, Jack Savoretti ha scelto Malinconia come nuovo singolo da lanciare.

Il pezzo ben si adatta al periodo. L’estate ormai volge al termine e subentra un po’ di malinconia, come il titolo del brano recita. Il cantautore presenta la canzone con queste parole: “La malinconia scorre nel mio DNA ligure. È quasi una mancanza per il passato colorata da ricordi di felicità che mi fa commuovere. Quando vedo la malinconia negli occhi di chi mi sta davanti, allora sì, mi commuovo”.

Savoretti, il tour nei teatri italiani

L’uscita del singolo Malinconia anticipa il tour nei teatri italiani, nel quale Jack Savoretti sarà impegnato a dicembre. Il cantautore torna ad esibirsi in Italia, iniziando la tournée dalla città natale della sua famiglia. Il 13 dicembre canta a Genova, per fare poi tappa a Venezia, Bologna, Roma e Napoli.

Il calendario prevede anche una data a Milano. Il 17 dicembre 2024, Jack Savoretti si esibisce nel capoluogo lombardo. Lo spettacolo al TAM – Teatro Arcimboldi è stato pensato come un evento speciale per festeggiare insieme al pubblico Miss Italia. L’artista farà da padrone di casa agli ospiti che gli sono stati affianco in questa speciale avventura discografica e che lo andranno a trovare sul palco.

Ecco il calendario aggiornato ad oggi del tour, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e Momy Record:

Venerdì 13 Dicembre 2024 Genova Teatro Nazionale

Sabato 14 Dicembre 2024 Venezia Teatro Malibran

Lunedì 16 dicembre 2024 Bologna Europauditorium

Martedì 17 dicembre 2024 MILANO TAM – Teatro Arcimboldi Special event

Giovedì 19 dicembre 2024 Roma Auditorium Della Conciliazione

Venerdì 20 Dicembre 2024 Napoli Teatro Acacia

I biglietti possono essere acquistati sul sito Ticketone e nelle prevendite abituali.

