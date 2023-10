J-Ax sostituirà Fedez a X Factor? La risposta arriva proprio dal rapper

J-Ax a X Factor al posto di Fedez? Il rapper rompe il silenzio.

Come è noto attualmente Fedez è ricoverato all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di un’ulcera sanguinante. Le condizioni appaiono buone ma servirà un periodo di riposo che potrebbe mettere a repentaglio la sua partecipazione ai live di X Factor 2023.

Mentre ieri è andata in onda la registrazione della prima puntata dei bootcamp, puntata che lo ha visto tra i protagonisti (qui le pagelle) ancora non è stato reso noto da Sky e Fremantle come verrà affrontata una possibile impossibilità di Fedez a partecipare ai live che, ricordiamo, partiranno tra soli 20 giorni, il 26 ottobre. Il rapper infatti dovrà osservare almeno sei settimane di riposo una volta dimesso.

Il nostro sito nei giorni scorsi ha avanzato due ipotesi. Quella, a nostro avviso per ora inverosimile, di una sostituzione di Fedez e quella della presenza dell’artista per le prime puntata in collegamento con uno schermo, soluzione già usata del resto ampiamente ad Amici di Maria De Filippi quando uno dei professori contraeva il Covid.

Sulla possibile sostituzione invece diverse testate, tra cui Il Messaggero, hanno avanzato due ipotesi, quelle dei due compagni di hit estiva, “Disco paradise“, di Fedez: Annalisa e J-Ax.

La prima condivide con Fedez parte del team di lavoro (la Ecletic di Stefano Clessi) ma crediamo che non vada ad arrischiarsi nel salire in un progetto già partito senza di lei proprio nel suo momento di maggior successo.

Per quel che riguarda il secondo, il rapper J-Ax, amico fraterno da poco ricongiunto a Fedez, è stato lui stesso a dire come stanno le cose postando la storia che segue:

“Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X Factor.

Ps. rimettiti preso Fede”