Fedez, la Rai non lo vuole a Belve e la Fagnani lo difende. E’ ancora ricoverato

Fedez e Francesca Fagnani contro la Rai. Il primo già da anni, la seconda da poche ore e il motivo è molto semplice: la Rai non vuole il cantante nella propria programmazione.

Per chi avesse perso il passaggio fondamentale di questa nuova discordia, la Fagnani era riuscita a convincere Fedez a partecipare al suo programma Belve ma, quasi subito dopo, la Rai si è opposta a questa ospitata non ritenendola opportuna.

Dopo un giro di telefonate, conferme e smentite, si è arrivati a una storia pubblicata dalla conduttrice e giornalista sul proprio profilo Instagram in cui dice a chiare lettere che Fedez non sarà a Belve perché la Rai non ha voluto e che lei non è per niente d’accordo con questa scelta. Ma tant’è.

Una querelle alla quale non può rispondere il diretto interessato, allo stato attuale di nuovo sotto i ferri dopo una nuova emorragia che lo ha costretto a subire un nuovo intervento e una terza trasfusione nella giornata di domenica 1 ottobre.

fedez vs rai, da viale mazzini smentite sulle cause del “no” a belve

Dai corridoi di viale Mazzini trapelano ogni minuto nuove voci su quanto successo e sui perché sia successo. Da ciò che è stato detto e che è trapelato, i vertici della tv di Stato non avrebbero posto il veto per quanto successo a Sanremo con il freestyle o con Rosa Chemical, né tantomeno per l’episodio del Primo Maggio del 2021.

Stando a quanto si riesce a capire in questo momento, la Rai si sarebbe indispettita perché Fedez avrebbe chiesto un compenso per la propria partecipazione al programma di Francesca Fagnani.

Compenso, quello del rapper, ritenuto elevato e non adeguato ai canoni economici della Rai.

Come detto, al momento sono solo voci che confermerebbero la tesi secondo cui non ci sarebbe stata nessuna censura, bensì solo una scelta presa per motivi economici.

La cosa certa è che, fino ad ora, i dirigenti Rai hanno inviato auguri di pronta guarigione a Fedez senza specificare altro in merito a questa questione.

Dall’altro lato, sempre su Instagram, Francesca Fagnani ha lasciato le porte aperte a un possibile ripensamento. Che possa essere lei la portatrice di pace tra i due schieramenti?