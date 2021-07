J-Ax attacca Eric Clapton sulla questione vaccini. Scatta l’ira dei fan del chitarrista

J-Ax esprime la sua opinione senza filtri su Eric Clapton e sui social scatta l’ira dei fan del chitarrista.

Da diverso tempo J-Ax ha creato sulla propria pagina Instagram una rubrica, 2 Centesimi, in cui esprime la propria opinione senza filtri.

Nei giorni scorsi l’artista ha parlato di Eric Clapton che, di recente, ha dichiarato di non volersi esibire nei posti in cui è richiesta la vaccinazione.

Il rapper ha così deciso di esporsi e dire la propria anche alla luce della sofferenza che il Covid-19 ha causato a lui e alla sua famiglia negli scorsi mesi, che lo ha spinto anche a scrivere una canzone (vedi qui).

Le parole espresse contro il pensiero del famoso chitarrista hanno scatenato l’ira dei fan dello stesso. Ma partiamo dall’inizio…

Qui a seguire riportiamo le parole del primo video di J-Ax, come nel nostro stile, senza estrapolazione ma in maniera integrale:

“Eric Clapton ha dichiarato che: non suonerà dov’è è richiesta la vaccinazione. Una presa di posizione coraggiosa e inedita. Così quando andrete ad un concerto di Eric Clapton non sarà solo di noia il modo in cui potrete morire… a parte gli scherzi trovo irresponsabile, non solo il messaggio di un artista così influente, per fortuna influente solo per i boomer, ma anche tutto lo spazio che la stampa da a stronXate simili.

Ci sono decine di migliaia di lavoratori dello spettacolo fermi da un anno e mezzo. Persone che hanno figli, mutui e problemi che tutti abbiamo. Solo che i governi si sono dimenticati di loro. Perché la musica e la cultura è qualcosa che i politici hanno sempre abbandonato.

E ora che possiamo, finalmente, riaprire in sicurezza, dobbiamo sentire queste stronXate che ci riporterebbe a richiudere per mesi. Forse a qualcuno la “cocaine” non è ancora scesa…“.